Hàng quán đóng cửa, trả mặt bằng

Tập đoàn Tuần Châu giảm phí 20% cho các dịch vụ tại cảng

Tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu hiện có gần 400 tàu du lịch hoạt động, thực hiện vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, lượng khách thông qua cảng giảm sâu, chỉ còn khoảng 2.000 lượt hành khách thăm vịnh Hạ Long/ngày so với 10.000 lượt/ngày trước đây. Chính vì vậy, Tập đoàn Tuần Châu đã giảm 20% phí đối với các dịch vụ cảng như: neo đậu tàu thuyền, an ninh trật tự, điểm văn phòng đại diện hãng tàu...