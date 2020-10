Hàng tỉ USD đổ vào hạ tầng phía nam

Bộ GTVT vừa đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm: Cần Thơ - Cà Mau, Chơn Thành - Đức Hòa, Đức Hòa - Mỹ An, Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự - Trà Vinh), Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.