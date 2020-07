HDBank là nơi làm việc tốt bậc nhất châu Á, định hướng phát triển ‘Happy Digital Bank’

Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau đăng ký tham gia cuộc bình chọn. Danh sách cuối cùng được vinh danh hội tụ các thương hiệu lớn tại Việt Nam và các công ty quốc tế có môi trường làm việc tốt như Unilever, VNG, Vietjet Air, Bảo Việt, AIA, Deloitte, Heineken Vietnam, Lazada, Manulife, Novaland…

Riêng lĩnh vực ngân hàng có 7 thương hiệu được tôn vinh là HDBank, ACB, Standard Chartered, Shinhan Bank, TPBank, Techcombank, ABBank. Đặc biệt, HDBank là ngân hàng Việt Nam liên tục nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best companies to work for in Asia 2020) bên cạnh Bảo Việt, Standard Chartered, Unilever…

Theo tiêu chí xét bình chọn “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020” được tạp chí HR Asia trao cho các doanh nghiệp có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc lý tưởng và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Kết quả khảo sát của HR Asia ở các hạng mục CORE (Lãnh đạo và Tổ chức, Cấu trúc, Chính sách và Sáng kiến); SELF (Trái tim, Trí óc và Tâm hồn); GROUP (Suy nghĩ, Cảm nhận và Hành động), HDBank đều đạt điểm tối đa với đánh giá tín nhiệm, sự yêu mến từ người lao động, nhờ vào các chính sách nhân sự cạnh tranh so với thị trường, đáp ứng nguyện vọng của từng cá nhân. Qua đó, minh chứng HDBank là tổ chức có tỷ lệ nhân viên mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường ngành, thị trường lao động tại Việt Nam và cả châu Á.

Ban lãnh đạo HDBank tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2020 Tại HDBank, ngân hàng là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ nhân viên. Với chính sách luôn thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp hài hòa trong mục tiêu mang lại đời sống tinh thần hạnh phúc nhất cho CBNV, Ban lãnh đạo luôn ghi nhận mỗi một CBNV tuy “có thể không phải là người thông minh nhất nhưng luôn là người tuyệt vời nhất”. Vì thế mỗi HDBankers đều có cơ hội cống hiến, có nhu cầu nỗ lực tự thân và chủ động làm việc tốt nhất mỗi ngày. Tại HDBank, ngân hàng là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ nhân viên. Với chính sách luôn thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp hài hòa trong mục tiêu mang lại đời sống tinh thần hạnh phúc nhất cho CBNV, Ban lãnh đạo luôn ghi nhận mỗi một CBNV tuy “có thể không phải là người thông minh nhất nhưng luôn là người tuyệt vời nhất”. Vì thế mỗi HDBankers đều có cơ hội cống hiến, có nhu cầu nỗ lực tự thân và chủ động làm việc tốt nhất mỗi ngày.

Ở HDBank, bên cạnh môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại khang trang, nhân viên có thu nhập tốt; ngân hàng còn luôn có các chính sách, chế độ phúc lợi dành cho những CBNV tận tâm cùng dựng xây ngôi nhà chung như: thưởng vượt năng suất; hỗ trợ đời sống CBNV qua chương trình ưu đãi lãi suất vay, hỗ trợ vay tín chấp; chương trình chăm sóc sức khỏe y tế định kỳ tại các bệnh viện uy tín, tặng bảo hiểm y tế quốc tế cho nhân viên có thâm niên từ 5 năm…

Trong môi trường năng động, các HDBankers được đào tạo và tái đào tạo liên tục. Năm 2019, Trung tâm đào đạo HDBank mở gần 400 khóa đào tạo để CBNV tham gia những khóa kỹ năng mềm phong phú vừa phát triển kỹ năng mới, vừa thay đổi để đáp ứng trong guồng quay của thời đại. Những khóa kỹ năng mang đến cho CBNV cơ hội phát triển bản thân một cách thuận lợi nhất. Những cá nhân nổi trội, có kỹ năng lãnh đạo được tập huấn, bồi dưỡng cho kế hoạch đội ngũ kế thừa qua chương trình “Cán bộ nguồn”.

Song song, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trong thời đại công nghệ, nhân sự công nghệ thông tin của HDBank còn được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, tham quan thực tế các mô hình hoạt động dựa trên thành quả phát triển công nghệ tại các nước tiên tiến, đồng thời thực hiện các lớp đào tạo nhận thức về công nghệ cho toàn hệ thống. Nhờ đó, HDBank đang từng bước chuyển đổi số và trở thành ngân hàng số được xây dựng và phát triển với ý thức, tư duy và kỹ năng số hóa nhuần nhuyễn của từng CBNV.

Trong năm, HDBank tổ chức nhiều hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết cán bộ nhân viên trong ngôi nhà hạnh phúc với hàng loạt các chương trình: đồng hành cùng đơn vị kinh doanh, teambuilding, giải văn nghệ Sao Mai HDBank hằng năm, hội thao HDBank trên toàn quốc... đã thu hút đông đảo cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống tham gia.

HDBank tự hào khi là lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” Kết thúc năm 2019 với lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, cùng với sự tích lũy và củng cố, HDBank chuẩn bị sẵn sàng mọi nền tảng cho kế hoạch 2020 - 2025 tiếp theo với mục tiêu trở thành một ngân hàng hạnh phúc - Happy Digital Bank - của người dân và mỗi người lao động. Kết thúc năm 2019 với lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, cùng với sự tích lũy và củng cố, HDBank chuẩn bị sẵn sàng mọi nền tảng cho kế hoạch 2020 - 2025 tiếp theo với mục tiêu trở thành một ngân hàng hạnh phúc - Happy Digital Bank - của người dân và mỗi người lao động.

Tính đến ngày 30.6.2020, HDBank có gần 7.000 CBNV làm việc tại gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước. Nhân viên có thâm niên trên 5 năm đạt 33%.

Sự tôn vinh của HR Asia đối với HDBank và các ngân hàng đoạt giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á cho thấy môi trường làm việc lý tưởng tiếp tục là điều kiện quan trọng để các tổ chức ngành tài chính thu hút nhân tài, khẳng định thành công trong kỷ nguyên kinh tế số, hội nhập toàn cầu.

HR Asia là một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại châu Á. Trụ sở đặt tại Malaysia, Singapore, Hong Kong và Thái Lan. Các ấn phẩm phát hành lưu hành rộng khắp các quốc gia với đối tượng độc giả là chuyên gia nhân sự cấp cao.