Hệ thống cầm đồ F88 có lợi nhuận sau thuế gần 45 tỉ đồng

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của F88 trong năm 2020 đạt 44,848 tỉ đồng, tăng 28,2 tỉ đồng so với năm 2019. Vốn chủ sở hữu của F88 tăng 182,3 tỉ đồng so với năm 2019, lên 434,027 tỉ đồng. Dư nợ trái phiếu vào khoảng 842 tỉ đồng, tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,5 lần lên 1,94; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu từ 1,41 tăng lên 2,31. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 8,98% lên 13,08%. Mạng lưới của công ty lên đến 300 phòng giao dịch, trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.