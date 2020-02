Hết mùa 'giải cứu' tôm hùm vì dịch Covid-19

Đó là nội dung giới thiệu quảng cáo và kèm hình ảnh, clip những con tôm hùm còn sống, được bọc trong giấy báo, đóng trong thùng xốp, mở báo ra, càng còn ngọ nguậy được đăng trên Facebook của nhóm dân cư chung cư tại TP.HCM.

Những con tôm hùm xanh to, tươi vốn chỉ được coi thuộc nhóm thực phẩm hạng sang, giá chát, chỉ xuất khẩu hay vào nhà hàng mới ăn được. Thế nhưng, cơn dịch Covid-19 này, trên thị trường đã có xuất hiện tôm hùm giá rẻ, thậm chí kêu gọi giải cứu. Tuy nhiên, thời gian bán "giải cứu" không kéo dài và cho đến nay, theo phản ánh của người bán, sẽ không còn tôm hùm giá rẻ nữa

Cũng theo người bán, mức giá 620.000 đồng/kg 4 con (khoảng 0,25 kg/con) là quá rẻ. “Có chỗ bán loại này 800.000 đồng/kg lận ạ!”, người bán là Facebooker An Nhien cho biết. Tuy nhiên, sau khi đăng rao bán, một thùng hơn 15 kg tôm hùm của cửa hàng này đã được mua sạch ngay trong sáng 21.2. Lý do được nhiều người giải thích: “Giá mềm, tươi sống và con to vừa phải”. Với mức giá này, người bán cũng cho biết gom hàng vì người quen đặt, chứ mua đợt sau sẽ không có giá rẻ đó nữa vì tôm hùm ở Nha Trang đang rục rịch xuất khẩu trở lại.