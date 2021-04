Hóa đơn điện bắt đầu 'nóng'

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết như trên tại buổi Tọa đàm “Sử dụng điện mùa nắng nóng hiệu quả, tiết kiệm, an toàn” do Báo Thanh Niên tổ chức tại trụ sở tòa soạn sáng 6.4.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, hằng năm, có quy luật là cứ bước vào tháng cuối của quý 1, sản lượng tiêu thụ điện của tháng sau luôn tăng cao hơn tháng trước. Đặc biệt, qua theo dõi lượng điện trong quý 1 vừa qua, EVNSPC nhận thấy, bắt đầu từ tháng 3 cả công suất lẫn sản lượng tiêu thụ điện đều tăng mạnh so với tháng 1 và 2. Chẳng hạn, trong tháng 3, công suất tăng cực đại của EVNSPC trên phạm vi 21 tỉnh thành phía nam (trừ TP.HCM) đạt 11.423 MW, so với tháng 2 tăng 12,2%, so với tháng 1 tăng hơn 11%. Sản lượng tiêu thụ tháng 3 đạt 7,6 tỉ kWh. Nếu so với tháng 2 tăng 17%, so với tháng 1 tăng 11,5%.

“Điều này minh chứng cho quy luật rằng cứ vào mùa khô, từ tháng 3 kéo dài đến tháng 6, thậm chí có năm thời tiết nắng nóng kéo dài đến tháng 7 và tháng 8, đẩy hóa đơn tiền điện tăng cao. Căn cứ vào dự báo của khí tượng thủy văn, trong những tháng 4-6 sắp tới, nhiệt độ có khả năng tăng so với tháng 3 từ 0,5-1 độ C. Nghiên cứu cho thấy, cứ 1 độ tăng thêm làm sản lượng điện tiệu dùng tăng từ 2,5-3%”, ông Nguyễn Văn Lý phân tích.

TRỰC TUYẾN: Sử dụng điện mùa nắng nóng hiệu quả, tiết kiệm, an toàn

Như vậy, với quy luật này, hóa đơn tiền điện trong thời gian tới có tăng. Tổng công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo, người dân nên kiểm soát sử dụng, rà soát tiêu thụ điện và sử dụng điện tiết kiệm nhất trong thời gian tới.

Được đánh giá là doanh nghiệp có tỷ lệ số hóa tăng, ông Lý cho biết, việc số hóa trong công tác quản trị, quản lý lưới điện thông minh, quản lý đo từ xa… thậm chí ngay trong khâu kinh doanh cũng số hóa trong các giao dịch của EVNSPC đạt trên 95%. "Chúng tôi đang tính toán đạt tỷ lệ số hóa cho các hoạt động trên đến mức 100% vào cuối năm nay", ông Lý cho biết.

Theo đại diện EVNSPC, năm 2021, doanh nghiệp này đã tăng lượng nhân viên phục vụ chăm sóc khách hàng hơn 80% so với năm trước Liên quan hạ tầng công tơ điện cơ và công tơ điện tử mà bạn đọc thắc mắc, ông Lý cho rằng, việc thay đồng hồ liên quan nguồn vốn rất lớn và ngành điện phải bỏ ra để thực hiện. Từ năm 2015, EVNSPC không còn mua công tơ cơ khí để gắn cho khách hàng nữa. Căn cứ vào nguồn lực hằng năm, EVNSPC có lộ trình chuyển đổi từ công tơ cơ sang công tơ điện tử từ nay đến năm 2025 là hoàn tất. Hiện, khách hàng của EVNSPC chiếm 43,8% công tơ kỹ thuật số có trang bị thiết bị đo từ xa. Còn lại 56,2% (4,8 triệu cái) vẫn dùng công tơ cơ khí. Trong vòng 5 năm tới (đến 2025), ngành sẽ thay toàn bộ 4,8 triệu công tơ cơ này sang công tơ điện tử, lúc đó tuổi thọ của công tơ cơ khí cũng vừa hết.