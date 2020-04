Hóa đơn điện tăng vọt là có tính.... quy luật ?

Khi vào mùa nắng nóng, các hộ khách hàng sử dụng nhiều các thiết bị làm mát, nên tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng, nên càng tốn nhiều điện hơn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội . Do đó, việc sử dụng điện sinh hoạt tăng nhiều hơn những năm trước đó. Cụ thể, tổng lượng điện sinh hoạt của Thành phố tháng 3/2020 tăng 7,51% so với cùng kỳ năm trước.