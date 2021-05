Hơn 1.200 tỉ đồng xây nhà ga mới tại sân bay Đồng Hới

Trong đó, nhà ga hành khách T2 có diện tích 1,136 ha. Sân đỗ ô tô trước nhà ga T2 và các công trình phụ trợ 19,784 ha.

Diện tích khu đất ACV đề xuất nằm trong quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 1491 của Bộ GTVT quy hoạch Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.222 tỉ đồng, hoàn toàn bằng vốn của ACV.

Đánh giá về dự án, Cục Hàng không cho rằng cần thiết đầu tư, với lý do nhà ga hành khách của Cảng hàng không Đồng Hới có công suất thiết kế 500.000 khách/năm và hiện tại đang khai thác vượt công suất thiết kế (năm 2018 là 534.856 khách/năm, năm 2019 là 539.908 khách/năm).

Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng sản lượng hành khách thông qua cảng vẫn đạt 487.746 khách. Việc khai thác vượt công suất thiết kế, theo Cục Hàng không, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn tại cảng. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga mới tại Đồng Hới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác tại sân bay Đồng Hới hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo.