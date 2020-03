Hơn 21.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động

Theo số liệu thống kê ngày 30.3 của Tổng cục Thuế, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trong tháng 3 là 89.000 tỉ đồng, chỉ đạt 7,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô chỉ bằng 70,6% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 99,6% so với cùng kỳ năm 2019... Lũy kế quý 1 năm nay, thu ước đạt 339.035 tỉ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thuế đánh giá thu vẫn tăng khá, song diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là từ tháng 3, số thu đã có ảnh hưởng rõ nét, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp , trong quý 1, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp (6,08%) so với cùng kỳ năm 2019; có 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh , tăng 1.947 doanh nghiệp (10,20%). Đến ngày 19.3, toàn quốc có 766.512 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 8.979 doanh nghiệp (1,19%) so với thời điểm cuối năm 2019.