Nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng

Cơ quan thuế đã thu hồi được 24.767 tỉ đồng tiền thuế nợ thuế trong 8 tháng qua, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tiền thuế nợ thuế có khả năng thu chiếm tỷ trọng 51,3% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh , không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 48,7% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.