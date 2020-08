Hơn 4.800 tỉ đồng xây dựng cầu Phước An

Ngày 4.8, tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An (nối TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu và H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ đầu tư. Theo đó, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 4,3 km, điểm đầu giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, điểm cuối giao với đường vào cảng Phước An.