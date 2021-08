Ì ạch 3 năm, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đội vốn gần 50%

Theo đó, giai đoạn 1 của dự án thực hiện đầu tư 50 km đường, trong đó đoạn qua TP.HCM là 23,7 km, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh là 26,3 km. Quy mô đầu tư 4 làn xe hạn chế, giải phóng mặt bằng theo mặt cắt ngang quy hoạch hoàn chỉnh của đường cao tốc (8 làn xe đối với đoạn qua địa phận TP.HCM và 6 làn xe đối với đoạn qua tỉnh Tây Ninh).

Sơ bộ tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) của dự án là 15.900 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng 5.417 tỉ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 7.433 tỉ đồng (trên địa bàn TP.HCM là 5.901 tỉ đồng; trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1.532 tỉ đồng); cùng các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, lãi vay trong quá trình xây dựng... 1.836 tỉ đồng; chi phí dự phòng 1.214 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Trong đó, nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách của TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Phần còn lại từ vốn tự có và vốn huy động của nhà đầu tư, chi phí này nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo Hợp đồng BOT.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND TP.HCM đã thống nhất với UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân chia thành 2 dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư qua địa phận từng địa phương và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đáng nói, cuối năm 2018, khi Ban Quản lý dự án 2 (Tổng cục Đường bộ) trình Bộ GTVT thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tổng mức đầu tư toàn tuyến giai đoạn 1 là 10.700 tỉ đồng. Gần cuối 2019, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai dự án, dự kiến cuối năm 2019, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho HĐND hai tỉnh, thành thông qua những vấn đề liên quan đến việc triển khai, tháng 9.2020 lập, thẩm định, phê duyệt dự án… cố gắng đến tháng 3.2021 bắt đầu tổ chức thi công để dự án hoàn thành vào dịp 30.4.2025, góp phần chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, do vướng mắc nhiều thủ tục về vốn, dự án đến giờ vẫn chưa thể khởi công. Theo báo cáo đầu năm 2021, tổng mức đầu tư của cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã tăng lên 13.600 tỉ đồng và đến nay đã "đội" lên 15.900 tỉ đồng, tăng gần 50% so với mức đầu tư dự kiến ban đầu là 10.700 tỉ đồng. Mức tăng này chủ yếu là do cập nhật phát sinh đền bù, giải phóng mặt bằng. Ước tính ban đầu của phần này là hơn 5.100 tỉ đồng, hiện tại tăng lên trên mức 7.400 tỉ đồng.

TP.HCM "vướng" vốn giải phóng mặt bằng