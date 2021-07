Khẩn: Cấp ‘thẻ nhận diện’ cho xe chở người từ vùng dịch, chở hàng hoá mau hỏng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương khi xây dựng phương án vận chuyển phải có sự tham gia của cơ quan, gồm: y tế, bộ đội, công an, giao thông vận tải và cơ quan khác có liên quan tại địa phương để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế . Phương án vận chuyển cụ thể sẽ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hai địa phương thống nhất, quyết định.