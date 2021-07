Khẩn: Shipper phải đeo bảng tên, băng tay nhận diện mới được hoạt động tại TP.HCM

Trước đó, Thanh Niên đã có bài viết " Khan hiếm tài xế, giá cước tăng vọt " phản ánh tình trạng khó khăn trong di chuyển dẫn đến giá cước các dịch vụ giao nhận hàng hóa tại TP.HCM tăng lên gấp đôi. Mới đây, ứng dụng gọi xe Be cũng đã thông báo sẽ tạm ngưng dịch vụ Be Giao Hàng và Be Đi Chợ trong khung giờ từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội tại TP.HCM.