Khốn khổ vì xe máy gửi rồi 'vứt' luôn

Theo thống kê hiện nay có khoảng 250 xe máy gửi quá hạn ở đây. Con số này vẫn tăng đều, cứ 6 tháng lại tăng thêm khoảng vài chục xe. Chiếc xe để ở đây lâu nhất cũng đã 4 năm, từ lúc nhà xe

chính thức đi vào vận hành Ông Nguyễn Anh Tuấn, thuộc Phòng Vận hành - Công ty TCP

Cuối năm 2017, trong một lần làm việc với Báo Thanh Niên , ông Phạm Văn Châu, Phó giám đốc TCP (đơn vị đầu tư và khai thác nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất), cho biết khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không phải tình hình kinh doanh lời/lỗ mà chính là số lượng xe máy gửi quá lâu không ai đến nhận. Theo ông Châu, mặc dù quy định của công ty khuyến cáo chỉ giữ xe tối đa trong 30 ngày, nhưng do giá gửi xe rẻ nên nhiều người để xe tại nhà xe này trong thời gian dài. Việc để xe quá lâu không chỉ chiếm diện tích khai thác kinh doanh của công ty, tiêu tốn lực lượng nhân viên trông giữ mà quan trọng nhất là nếu xảy ra cháy, nổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh sân bay. Các xe này hiện được sắp xếp để riêng tại khu vực khác để đảm bảo an toàn PCCC . Tại thời điểm đó, công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm phương án giải quyết.