Không cần thế chấp tài sản, doanh nghiệp nhỏ vẫn vay vốn dễ dàng

Anh Hoàng Trọng Minh (45 tuổi, quê ở Hà Nam) đã từng bôn ba buôn bán và lập nghiệp cả ở hai miền Nam - Bắc hơn 10 năm nay. Trước khi mở công ty phân phối thiết bị nội thất thông minh khá thành công tại Hà Nội, anh Minh cũng từng thất bại, thậm chí trắng tay và phải đóng cửa 2 công ty phân bón của mình tại Đồng Nai. Đây đều là công ty thuộc dạng quy mô vừa và nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế và lý do chủ yếu nhất cũng vì thiếu tài sản đảm bảo nên không vay được vốn ngân hàng.

“Khoảng vài ba năm trước, mỗi lần đến ngân hàng vay vốn, công ty tôi thường nhận cái lắc đầu. Các bạn tín dụng chẳng ngần ngại nói, lý do tôi bị từ chối ngay như vậy là vì không có tài sản đảm bảo hoặc các loại tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện để vay doanh nghiệp”, anh Minh giãi bày.

Theo các chuyên gia tài chính, điều này cũng có thể dễ hiểu vì những e ngại về nợ xấu, vẫn là vấn đề nóng đối với các ngân hàng. Chính vì vậy, phía ngân hàng luôn yêu cầu tài sản đảm bảo cho các hạn mức tín dụng và không ưu tiên cho vay vốn lưu động đối với SME. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, ngân hàng cũng siết chặt hơn việc cho vay.

Khó khăn bủa vây doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vay vốn ngân hàng

Tuy nhiên, cánh cửa không vì thế mà khép lại, một số ngân hàng đã xây dựng chính sách và sản phẩm phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là loại hình cho vay không cần tải sản đảm bảo, phục vụ đa dạng mục đích vay. Tiêu biểu là VPBank mới đây thông báo sẵn sàng cấp hạn mức tới 3 tỉ đồng, thời hạn vay đến 36 tháng.

“Sau khi tìm hiểu về VPBank, tôi đã nộp hồ sơ vay và khâu nhận vốn khá thuận lợi, tôi còn được tiếp cận thêm một hình thức nhận vốn nữa là thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz. Loại thẻ này chuyên dùng để chi tiêu thanh toán cho các nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt được ghi nhận để khấu trừ thuế doanh nghiệp, tận dụng được khoảng thời gian miễn lãi 45 ngày chưa kể các chính hoàn tiền nhiều ngành hàng chi tiêu nên tôi thấy khá lợi ích”, anh Minh hào hứng kể.

Quả thực trong “bức tranh” thiếu màu sáng của nền kinh tế, khi các doanh nghiệp đang vô cùng vất vả, xoay xở trong “cơn bão” Covid-19, thì vay tín chấp không chỉ là “giải pháp cứu cánh”, góp phần vực dậy hoạt động kinh doanh của rất nhiều SME có tiềm năng nhưng thiếu nguồn vốn, mà còn mở ra một thị trường tiềm năng bị bỏ ngỏ lâu nay cho ngân hàng.

Giải pháp vay tín chấp ưu việt từ VPBank hứa hẹn giúp các SME “cất cánh”

Đại diện lãnh đạo Khối SME của VPBank chia sẻ rằng, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ chính là một trong những nhóm khách hàng chiến lược mà ngân hàng đã và đang hướng tới trong những năm gần đây. Nhờ nguồn vốn dồi dào, các sản phẩm tín dụng đa dạng, linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu mà chúng tôi đã tiếp sức thành công cho hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ trong thời gian qua, giúp họ có nhiều cơ hội và lớn mạnh hơn trong thời gian qua.

Không chỉ cạnh tranh về hạn mức tín dụng khi nâng lên 3 tỉ đồng, VPBank còn tạo ưu thế về chất lượng dịch vụ khi thủ tục rút gọn nhiều khâu, đặc biệt phát triển dịch vụ giải ngân online 100% giúp khách hàng nhận vốn mọi lúc mọi nơi mà không cần ra quầy, không cần chuẩn bị giấy tờ cồng kềnh. Đặc biệt ngân hàng này còn có chính sách ưu đãi lãi suất đến 2% trong giai đoạn dịch bệnh, sẵn sàng kiêm luôn việc tư vấn chiến lược kinh doanh, quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp vừa được tiếp cận vốn, vừa được tiếp sức trong vận hành hiệu quả và tiết kiệm.

“Trước khi có Covid-19 tôi chỉ quen làm ăn trực tiếp, tức tiền trao cháo múc. Nhưng từ khi có dịch bệnh, cửa hàng phải đóng cửa vài lần do lệnh giãn cách xã hội nên tôi rất lúng túng, không biết chuyển hướng ra sao. Thật hay VPBank đã tư vấn cho tôi lập website bán hàng online tiêu chuẩn với giá 0 đồng để công ty có thể kinh doanh trực tuyến, phần nào khắc phục tác động của dịch bệnh.

Khách ở bất kỳ đâu chỉ cần vào trang web là có thể đặt được hàng và thanh toán. Hệ thống do VPBank phát triển nên có thể yên tâm sử dụng về độ an toàn, bảo mật, mọi thứ đều được hỗ trợ mà không đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức IT gì cả. Vừa có vốn, vừa có website trong thời điểm này nên tôi sẽ chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh”, anh Minh nhấn mạnh.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Khối SME nhà băng này cho biết, trên con đường đồng hành cùng các SME toàn quốc, VPBank mong rằng với những điều kiện “dễ thở” của gói vay tín chấp và những ưu đãi đi kèm thiết thực, Ngân hàng tin rằng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng được bổ sung vốn lưu động, giảm áp lực để yên tâm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.