Không cực đoan nhưng phải thận trọng với điện than

Thủ tướng biểu dương ngành điện trong năm qua dù đối mặt với nhiều khó khăn như hạn hán, nhu cầu điện tăng cao, nhiều dự án lớn chậm tiến độ… nhưng vẫn bảo đảm đủ điện cho nền kinh tế, sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao, ổn định, tập đoàn vẫn làm ăn có lãi. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, năm 2020 sẽ càng thách thức khi nhu cầu điện tiếp tục tăng cao. Cùng với đó, tình hình thời tiết càng khó lường, nguyên liệu cho sản xuất điện như than, khí càng ngày khó khăn... thì nhiệm vụ đảm bảo đủ điện lại càng thêm nặng nề. “Đảm bảo đủ điện là một mệnh lệnh, không để thiếu điện trong hoàn cảnh nào”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, để không thiếu điện, EVN với trách nhiệm trụ cột, cùng với Tập đoàn dầu khí VN (PVN), Tập đoàn than - khoáng sản (TKV) phải làm việc quyết liệt, đưa ra giải pháp tốt nhất để có nguồn điện, lưới điện tốt nhất. Trong đó, cần tập trung vào một số việc như ưu tiên khí, than cho sản xuất điện; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm cấp bách. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cùng Bộ Công thương cần sớm trình cơ chế phát triển nguồn điện, lưới điện để tạo điều kiện thuận lợi trong đẩy nhanh các dự án trọng điểm. Đáng chú ý, với nhiệt điện than, Thủ tướng lưu ý rằng, hiện nhiều nước trên thế giới đang phản đối điện than, chủ yếu là lý do môi trường. “Chúng ta không cực đoan, nhưng cần thảo luận kỹ xem nhiệt điện than bao nhiêu là hợp lý, làm ở đâu”, Thủ tướng gợi ý và cho rằng, đối với các dự án đã có trong quy hoạch điện quốc gia thì cần tiếp tục, nhưng các dự án mới thì cần thận trọng, lựa chọn kỹ công nghệ , vị trí...