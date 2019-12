Không để mất thị trường bán lẻ nội địa

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2019, khu vực công nghiệp ước tăng khoảng 8,9%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,1%, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 ước đạt 516,96 tỉ USD, tăng 7,6% so với năm 2018, trong đó có 32 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD. Thặng dư thương mại (xuất siêu) năm 2019 đạt khoảng 9,94 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, ước cả năm đạt khoảng 4,9 triệu tỉ đồng, tăng 11,86% so với năm 2018, đạt kế hoạch đề ra năm 2019 là tăng 11,5 - 12% so với năm 2018.

Năm 2019, Bộ Công thương cũng đã hoàn thành chương trình giai đoạn 2 cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh với 202 điều kiện kinh doanh, chiếm 36% trong tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh và hoàn thành dự thảo nghị định điều chỉnh cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đang trình lên Thủ tướng sớm ban hành. Đã có hơn 292 dịch vụ công của ngành công thương được đưa lên dịch vụ công trực tuyến và trong đó 166 dịch vụ đang ở cấp độ 3 và 4.