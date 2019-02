Không kiểm soát được thu phí BOT

VEC thừa nhận không đủ cơ sở “từ chối phục vụ vĩnh viễn” 2 xe ô tô TCĐB VN vừa yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) báo cáo về việc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 phương tiện trên các tuyến đường do VEC quản lý. Báo cáo TCĐB hôm qua 12.2, VEC cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 10.2, người điều khiển của hai phương tiện ô tô mang BKS 51A-558.50 và 51G-772.56 đi từ hướng Long Thành về TP.HCM, đến cabin thu phí đã không trả tiền phí, không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên điều khiển giao thông. Đặc biệt còn có hành động phá hoại tài sản, đe dọa đuổi đánh nhân viên điều khiển giao thông, gây ùn tắc tại trạm gây hoang mang cho nhân viên phục vụ tại trạm thu phí, làm mất trật tự an ninh tại khu vực. Sau khi xảy ra sự việc, VEC E đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để thực hiện điều tra, xử phạt theo quy định hiện hành, đồng thời đề xuất VEC xem xét từ chối phục vụ vô thời hạn đối với 2 phương tiện trên. Ngày 12.2, VEC đã có văn bản trả lời không chấp thuận đề xuất của VEC E và nói rõ việc đề xuất từ chối phục vụ vô thời hạn đối với 2 phương tiện trên trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác là chưa đủ cơ sở pháp lý. VEC cho biết sẽ rà soát lại các quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Mai Hà