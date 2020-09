Kích cầu du lịch bằng 'an toàn và hấp dẫn'

Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch), cho biết trong đợt kích cầu lần 2 này, quản lý nhà nước đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Tổng cục cũng đã có các văn bản quy định về an toàn với các doanh nghiệp du lịch . Như vậy, sẽ có tới 2 chủ đề cần hướng tới trong việc kích cầu du lịch lần này. Thứ nhất là đảm bảo an toàn, cần thực hiện chống dịch, an toàn tại doanh nghiệp lữ hành. Thứ hai, yêu cầu liên kết các nhà cung ứng để tạo sản phẩm hấp dẫn, chi tiêu nhiều hơn.