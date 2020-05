Kích cầu du lịch sau thời gian 'ngủ đông', Vietravel giảm đến 60% giá tour

Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn nhất hiện nay. Hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam ” của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Vietravel tiên phong khởi động lại thị trường du lịch với gói kích cầu giảm giá đến 60%.

Đại diện Vietravel nhận định nếu như trước đây, yếu tố chất lượng, khuyến mại , giảm giá được đặt lên hàng đầu thì nay yếu tố an toàn là điều quan trọng nhất trong việc xây dựng sản phẩm và công tác điều hành. Tất cả các khâu từ khi đặt tour, lên xe, đến điểm tham quan, vui chơi, nhà hàng, lưu trú… là một vòng tròn khép kín với mục tiêu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn và đem lại sự an tâm cho khách hàng.