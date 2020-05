Kích hoạt 'Người Việt Nam du lịch Việt Nam'

Cần khoanh vùng các điểm đến an toàn, xây dựng bản đồ những điểm lưu trú an toàn, điểm tham quan an toàn để khách nắm bắt được và lựa chọn nơi du lịch cho phù hợp.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Lữ hành Fiditour, thông tin từ giữa tháng 4 công ty đã nhận được nhiều yêu cầu tư vấn, đặt dịch vụ trên website, fanpage, đa phần khách quan tâm đến sản phẩm nội địa, không chỉ đặt tour cho thời điểm này mà đến mùa hè, thu và cuối năm. Bắt đầu tháng 5, Lữ hành Fiditour đã phục vụ khách hàng trở lại trên kênh trực tiếp, riêng kênh online vẫn phục vụ xuyên suốt thời gian qua để đảm bảo giữ tương tác, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Các khách hàng lớn đã bắt đầu xúc tiến ký hợp đồng trở lại, nhiều đoàn khách đã mua tour, lên kế hoạch cho các chuyến đi vào tháng 6.

Thị trường nội địa chưa bao giờ chứng kiến một cuộc kích cầu đồng loạt, khổng lồ trên diện rộng như hiện nay. Nổ phát súng đầu tiên là hệ thống khách sạn Vinpearl và công viên chủ đề VinWonders với gói ưu đãi chưa từng có cho du khách. Cụ thể, 14.000 voucher phòng khách sạn trên toàn hệ thống được ưu đãi lên tới 50% cho các đặt phòng trong tuần lễ ưu đãi vàng với thời gian lưu trú đến hết ngày 30.11.

Tương tự, Quảng Ninh miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử cho người dân Quảng Ninh và du khách trong nước đến tỉnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Từ ngày 1.6, tỉnh sẽ triển khai những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch. Đồng thời, sớm đưa vào hoạt động tuyến xe buýt miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long và Yên Tử (TP.Uông Bí), tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.

Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đánh giá trong bối cảnh hiện nay, khách trong nước là quan trọng nhất đối với ngành du lịch VN. Người Việt hiểu rõ nhất nơi nào an toàn, nơi nào an tâm để đưa thân nhân đi du lịch, nghỉ dưỡng trong thời điểm hè 2020. Đẩy mạnh du lịch nội địa, phục hồi tất cả cơ sở lưu trú, vận chuyển, dịch vụ là nhiệm vụ hàng đầu của ngành du lịch. Chúng ta có 100 triệu dân, các DN trong nước cần ngồi lại bàn với nhau làm sao để phục vụ, khuyến khích 100 triệu dân đi du lịch ngay trong chính VN. Hiệp hội Du lịch TP.HCM đang phối hợp cùng các sở, ngành, các hiệp hội nhiều ngành nghề liên kết để tạo ra các chương trình khuyến mãi, xây dựng tour giá tốt để kích cầu thị trường nội địa.

Theo ông Việt, đối với các DN, hãy bắt đầu từ nguồn khách hàng truyền thống, khách hàng thân thiết. DN nào cũng sẽ có danh sách các đối tác là DN, tổ chức, đơn vị hằng năm ký kết hợp đồng đưa cán bộ, công nhân viên đi nghỉ định kỳ. Đây là nhóm đối tượng tiềm năng đầu tiên mà công ty lữ hành cần nhanh chóng kết nối lại. Cùng với số lượng khách đi lẻ, đi tour, du lịch trong nước sẽ dần hồi phục.

“Du lịch chắc chắn sẽ quay trở lại nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là an toàn. Nhiệm vụ tiên quyết hiện nay là quản trị được khách, đưa khách vào trật tự, trong khuôn khổ, quy định, đi du lịch theo luồng tuyến thì sẽ tạo nên sự phục hồi an toàn và lâu dài. Cần khoanh vùng các điểm đến an toàn, xây dựng bản đồ những điểm lưu trú an toàn, điểm tham quan an toàn để khách nắm bắt được và lựa chọn nơi du lịch cho phù hợp. Giải tỏa được tâm lý cho khách hàng là bước đầu tiên cần làm để hồi phục thị trường du lịch”, ông Kỳ đánh giá.