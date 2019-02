Kiến nghị cho xây căn hộ cho thuê diện tích dưới 25m2

Ngày 22.2, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đưa ra nhiều kiến nghị "Đề án xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kiến tạo chính sách, đặc biệt là chính sách tạo quỹ đất, chính sách thuế, và chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ phát triển các dự án nhà ở xã hội và hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người tiêu dùng để thuê mua, thuê nhà ở xã hội phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là hình thức thuê nhà ở xã hội, phần còn lại là nhà ở xã hội thuê mua (mua trả góp dài hạn từ 20-30 năm), không có loại nhà ở xã hội để bán thu tiền ngay như ở nước ta.

Tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cũng đã thực hiện khảo sát mẫu (với đối tượng và địa bàn điều tra chưa phủ đầy đủ) thì đã có đến 81.000 hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, cán bộ công chức là 10.000; hộ thu nhập nghèo, cận nghèo: 39.000; lao động trong khu công nghiệp: 17.000. Đa số trong các nhóm đối tượng đều chọn phương thức thuê mua nhà ở xã hội chiếm tỷ lệ từ 65-94%. TP.HCM đang triển khai kế hoạch xây dựng 39 dự án nhà ở xã hội với tổng số 44.701 căn hộ và đến năm 2020, có thể xây dựng hoàn thành 20.000 căn. Nhưng trên thực tế nguồn lực ngân sách có hạn, kể cả khi thực hiện phương thức xã hội hóa vẫn chưa thể đáp ứng kịp thời nhu cầu nhà ở xã hội của người dân.

Để người dân, nhất là dân nghèo dễ dàng mua được nhà ở xã hội, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội thống nhất cùng một loại lãi suất và cùng thực hiện cơ chế gửi tiết kiệm nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội và tại các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV.

Để có quỹ nhà ở xã hội, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường trình TP.HCM phê duyệt quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa và nhỏ (trong đó có khoảng 25% là loại căn hộ nhỏ có diện tích từ 25 - 45 m2 ở một số quận ven và các huyện ngoại thành), giá rẻ, để hình thành các khu đô thị vệ tinh theo quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng (dự kiến sắp ban hành) dành cho người có thu nhập thấp và đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội trên địa bàn từng quận, huyện và cụm nhà ở xã hội theo khu vực có tính liên quận, nhất là các huyện có quỹ đất nông trường, trên tất cả các hướng của thành phố, có đầy đủ tiện ích (bệnh viên, trường học, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí...), có cự ly đến chỗ làm việc hợp lý được kết nối giao thông thuận tiện.

“Để có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, trước hết là sử dụng hiệu quả quỹ đất công, sử dụng hiệu quả quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại của doanh nghiệp tư nhân để làm nhà ở xã hội. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện thiết chế nhà ở công đoàn để giải quyết nhà ở cho công nhân, lao động trước hết là tại các khu công nghiệp. UBND TP.HCM cho thực hiện thủ tục hành chính rút gọn để giải quyết nhanh các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội, cho miễn thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội sử dụng thiết kế mẫu nhà ở xã hội chung cư cao tầng đã được giải thưởng trong cuộc thi do Sở Xây dựng tổ chức”, ông Châu kiến nghị.

Theo lãnh đạo một công ty bất động sản , hiện nay tại TP.HCM chính các hộ gia đình và cá nhân đã cung cấp cho thị trường khoảng 80% nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên, công nhân lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư. Nhưng các phòng trọ này thường không đảm bảo chất lượng, an toàn và an ninh. Nếu các doanh nghiệp được tham gia đầu tư các khu nhà trọ thì đảm bảo chất lượng xây dựng, tiện ích và an toàn, an ninh hơn. Do đó, kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm cho doanh nghiệp cũng được đầu tư phát triển phòng trọ cho thuê có diện tích dưới 25 m2/phòng, để đáp ứng nhu cầu và tạo ra sự cạnh tranh để các cá nhân, hộ gia đình nâng cấp chất lượng và dịch vụ phòng trọ, nhà trọ hiện nay. Nhất là hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương chuyển đổi kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình thành doanh nghiệp, dẫn đến sẽ có nhiều chủ nhà trọ, phòng trọ sẽ đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp, thì không có lý do gì mà không cho doanh nghiệp bất động sản được đầu tư loại phòng trọ, nhà trọ này.