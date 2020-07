Kinh doanh xăng dầu sẽ bớt độc quyền

Không thể cứ mãi lấy lý do lo mất an toàn, an ninh năng lượng để bảo hộ ngành xăng, dầu trong nước. Điện cũng là ngành năng lượng quan trọng nhưng đến nay cũng đã mở cửa cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia, không có lý gì xăng, dầu thì không. Giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của các DN ngoại là hợp lý nhưng cũng không nên để quá thấp vì DN sẽ không mặn mà, hạn chế tiềm năng của thị trường.