Kinh hoàng ùn tắc tại Tân Sơn Nhất: ACV nói gì?

Trước thông tin và hình ảnh ùn tắc tại khu vực soi chiếu an ninh của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, ACV cho biết, theo năng lực khai thác của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A, và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, cụ thể là từ ngày 14.4 - 19.4, đặc biệt trong các khung giờ buổi sáng, số lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu đã vượt xa ngưỡng năng lực khai thác của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ví dụ, tại khung giờ cao điểm ngày 17.4 từ 6 - 7 giờ sáng, có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18.4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25 - 35%), đã dẫn đến việc ùn tắc tại một số khung giờ nhất định.

Đáng chú ý, trước đó theo lý giải từ phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, việc ùn tắc hành khách tại khu vực an ninh, soi chiếu do hành khách chưa khai báo y tế đầy đủ. ACV cho biết đã chỉ đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nhanh chóng xây dựng các phương án phục vụ, hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến hành khách.

Tân Sơn Nhất đã triển khai đảm bảo mở 100% các máy soi chiếu an ninh để phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không. Cảng cũng huy động và tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách về các thủ tục khai báo y tế, các thủ tục kiểm tra an ninh trước mỗi chuyến bay, bổ sung các biển bảng chỉ dẫn đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, hành lý xách tay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục an ninh soi chiếu theo quy định.

Không để khách trễ chuyến vì làm thủ tục an ninh?

Đặc biệt, giai đoạn cao điểm 30.4 - 1.5, ACV cho biết yêu cầu Tân Sơn Nhất xây dựng các phương án khai thác như đảm bảo khả năng thông quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A và B, bổ sung thêm cửa ra máy bay cho các chuyến bay nội địa và vị trí sân đỗ máy bay khai thác thương mại... tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách...

“Đảm bảo 100% hành khách không bị nhỡ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không”, ACV cho hay.

ACV cũng đề nghị hành khách đi máy bay cần chuẩn bị đầy đủ giờ tờ tùy thân theo quy định, và khi đến sân bay nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hàng không, khai báo y tế đầy đủ và vào phòng chờ ngay để đảm bảo các chuyến bay của hành khách được đúng giờ.

Ngoài ra, về dài hạn, các thủ tục xúc tiến việc xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với công suất 20 triệu khách/năm cũng được xúc tiến.