Lo “vỡ trận” Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Sau khi loạt hình ảnh trẻ em khóc lóc, người già vật vờ, người khuyết tật, ngồi xe lăn chen chúc nhau trước khu vực an ninh soi chiếu được đăng tải trên Thanh Niên cùng nhiều phương tiện truyền thông, đơn vị trực tiếp quản lý sân bay là Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất chỉ phát đi duy nhất một thông báo khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp lịch trình ra sân bay sớm, khai báo y tế trước do nhu cầu đi lại tăng cao. Phương án giải quyết được gói gọn trong 1 câu “đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không/đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không; tại các điểm kiểm tra an ninh cảng đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống máy soi”. Đáng nói, thông cáo báo chí trên cũng không được phía cảng chủ động phát đi mà do công ty “mẹ” là Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) chuyển tải tới người dân thông qua các cơ quan truyền thông.

Tân Sơn Nhất và Nội Bài là 2 sân bay đi/đến lớn nhất cả nước, nên phải điều tiết khoa học hơn, “bung” hết các cửa an ninh để làm sao khách được bay nhanh nhất, giảm thời gian chờ Đại diện một hãng hàng không

Trao đổi với Thanh Niên sau sự việc sáng 15.4, đại diện Văn phòng ACV cho biết nguyên nhân gây ùn tắc là do lượng hành khách tăng đột biến giai đoạn sáng sớm. Theo thống kê, số lượng khách di chuyển qua Cảng Tân Sơn Nhất ngày 15.4 tăng hơn 8.000 lượt, tương đương khoảng 15% so với ngày 14.4. Song song đó, Cảng Tân Sơn Nhất thực hiện tăng cường kiểm tra an ninh theo chỉ đạo của Cục Hàng không, dẫn đến ùn tắc cục bộ. Chưa kể, có rất nhiều người dân không biết cách khai báo y tế, thời gian làm thủ tục kéo dài, khiến ách tắc càng trở nên nghiêm trọng. “Sau khi chúng tôi thông tin để hành khách chủ động khai báo y tế, tình trạng ùn tắc đã giảm hẳn. Tất cả các cửa soi chiếu và nhân viên an ninh, nhân viên các hãng đều đã được tăng cường phối hợp giải tỏa hành khách. Nếu nói do lỗi quản lý yếu kém thì không thể nào giải quyết nhanh như vậy được”, vị này khẳng định.