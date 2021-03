'Tắc' soi chiếu tại Tân Sơn Nhất, khách vật vã chờ

Mất 1 tiếng rưỡi làm thủ tục

Anh Phạm Ngọc Điệp (Hà Nội) bay từ TP.HCM về Hà Nội chiều 26.3 trên chuyến bay của Vietnam Airlines. “Từ lúc check in xong tôi chờ gần 1 tiếng rưỡi mới tới lượt được kiểm tra soi chiếu an ninh để vào trong khu bay. Chuyến của tôi giờ bay là 18 giờ, nhưng đến 18 giờ 5 tôi mới soi chiếu xong, chạy như bay vào máy bay thì mới thấy có 50% khách trên máy bay. Đến tận 19 giờ máy bay mới tương đối đủ khách và cất cánh”, anh Điệp cho hay.

Cũng theo anh Điệp, may mắn là chuyến bay của anh lùi giờ khai thác nên không bị lỡ chuyến. Cùng thời điểm chờ kiểm tra soi chiếu an ninh với anh tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 18 giờ, rất nhiều hành khách xung quanh anh cầm trên tay vé các chuyến bay có giờ khởi hành trên dưới 17 giờ.

“Mãi mới thấy nhân viên các hãng hàng không xuất hiện nói hành khách nên quay trở lại quầy để đổi vé. Các chuyến Hà Nội - TP.HCM nhiều chuyến dễ đổi, nhiều hành khách bay các tỉnh số lượng chuyến ít muốn đổi sang chuyến khác cũng rất khó”, anh Điệp nói.

Trước đấy, chiều 25.3, anh Đ.N.T (TP.HCM) khi bay từ TP.HCM ra Hà Nội cũng phải xếp hàng chờ gần 1 tiếng mới làm xong thủ tục soi chiếu

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lý giải có 2 lý do khiến thời gian làm thủ tục lâu hơn là do lượng khách trong vài ngày nay tăng cao hơn so với thời điểm ra tết. Ngoài ra, do yêu cầu kiểm dịch nên hành khách phải điền tờ khai y tế, nhưng một số hành khách chưa điền khi làm thủ tục dẫn tới kéo dài thời gian. Đơn vị này đã mở tất cả cổng soi chiếu an ninh cũng như đang phối hợp với các hãng hàng không để giải tỏa thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Tuy nhiên, theo đại diện một hãng hàng không, vài ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng nghẽn tại khu kiểm tra an ninh soi chiếu trên tầng 2 nhà ga nội địa.

“Tình trạng đông đúc, xếp hàng dài chờ soi chiếu là bài toán muôn thuở của sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng nếu như cao điểm tết, cảng tăng cường thêm các điểm soi chiếu và nhân sự để giải tỏa khách, thì dịp này có thể chưa phải cao điểm nên không bổ sung thêm. Dẫn tới khi số lượng khách đột ngột tăng cao, phải xếp hàng chờ soi chiếu cả tiếng, một số hành khách đã trễ chuyến”, vị đại diện này cho hay.

Chưa cao điểm hè, khách vẫn tăng mạnh

Thực tế lượng hành khách đi máy bay đang tăng mạnh trở lại so với thời điểm sau tết. Các hãng hàng không đua nhau mở thêm đường bay và tăng số lượng chuyến cũng khiến lượng tải tăng đột biến. Đơn cử Vietnam Airlines, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 số lượng chuyến chỉ 250 - 300 chuyến/ngày, sau tết chỉ duy trì ở mức 200 chuyến/ngày. Tuy nhiên, số chuyến bay của hãng này dịp cuối tuần này đã tăng lên tới 360 chuyến/ngày ở tất cả đường bay.

Lượng khách tăng mạnh là do đón đầu trước cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay cung ứng rất rẻ (so với đúng cao điểm hè tháng 5 - tháng 6), kết hợp các khách sạn để kích cầu du lịch cũng tung ra hàng loạt chương trình giá rẻ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua, số lượt chuyến bay cất cánh “xếp hàng” san sát, mỗi chuyến chỉ cách nhau 5 phút, tập trung tại các điểm du lịch lớn như Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng , Phú Quốc, Côn Đảo… Hành khách phải chờ đợi khá lâu ở cả khâu làm thủ tục check in tại quầy vé của các hãng, sau đó lại tiếp tục xếp hàng chờ ở khâu soi chiếu. Đa số hành khách nhanh thì mất hơn 30 phút, lâu thì 1 tiếng rưỡi cho tất cả các khâu này.

Trước tình trạng thời gian chờ đợi làm thủ tục kéo dài dẫn tới nguy cơ khách bị trễ chuyến, hôm qua, Vietnam Airlines cũng đã đưa ra khuyến cáo cho hành khách. Tránh trường hợp lỡ chuyến đáng tiếc đối với các chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines lưu ý hành khách chủ động sắp xếp lịch trình để có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng. Đồng thời, hành khách cần di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh để thực hiện thủ tục soi chiếu ngay sau khi đã hoàn thành thủ tục check in.

Khi thực hiện soi chiếu an ninh, hành khách lưu ý chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân và thẻ lên tàu bay, cất toàn bộ vật dụng cá nhân như đồng hồ, vòng đeo tay, chìa khóa... vào balo, túi xách tay trước khi vào soi chiếu và lấy lại hành lý ngay để giải tỏa máy soi. Trường hợp chuyến bay sắp đến giờ khởi hành, nhưng chưa được soi chiếu, hành khách liên hệ ngay nhân viên hàng không có mặt tại khu vực kiểm tra an ninh để được hỗ trợ ưu tiên soi chiếu.