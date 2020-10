Khách lại 'cầm nhầm' đồng hồ tại điểm soi chiếu an ninh sân bay

Khi làm thủ tục an ninh đi chuyến bay VJ159 từ Hà Nội đi TP.HCM cuối tuần qua, anh N.K.Q (49 tuổi, thường trú tại H.Chương Mỹ, Hà Nội) đã để nhờ một chiếc đồng hồ nam dây kim loại trong khay soi chiếu của một hành khách khác, quên không lấy lại.

Ngay khi nhận được thông tin, an ninh sân bay đã trích xuất camera an ninh và nghi ngờ một nam hành khách đã “cầm nhầm” chiếc đồng hồ trên. Đáng tiếc là thời điểm đó, nam hành khách trên đã lên một chuyến bay khác đi Đà Nẵng

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã liên hệ với Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, cung cấp thông tin và hình ảnh nhận dạng. Ngay khi vị khách này bước xuống máy bay, an ninh sân bay đã mời về làm việc.