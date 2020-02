Vật lạ phát nổ tại khu vực soi chiếu an ninh sân bay, 2 người bị thương

Sự cố xảy ra khoảng 10 giờ 40 trưa 28.1 tại khu vực soi chiếu an ninh của sân bay Vân Đồn , Quảng Ninh. Lực lượng an ninh hàng không phát hiện trong kiện hành lý của ông Trần Quốc Tuyển (75 tuổi, trú thi trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương) có một vật hình trụ tròn bằng kim loại và tiến hành cách ly để kiểm tra trực quan.

Trong khi nhân viên an ninh kiểm tra, vật phẩm nói trên bất ngờ phát nổ làm 1 hành khách đứng gần bị thương và nhân viên an ninh N.T.H bị xây xát ở tay phải. Lực lượng an ninh hàng không đã đưa hành khách bị thương về phòng y tế sơ cứu, đồng thời mang tang vật về phòng xử lý vụ việc để phối hợp Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vân Đồn, Công an huyện Vân Đồn và hãng hàng không liên quan xác minh, giải quyết.