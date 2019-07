Trộm điện thoại trên khay đồ khi qua cửa soi chiếu sây bay Đà Nẵng

Ngày 10.7, Trung tâm An ninh Hàng không (Sân bay Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao hành khách bốc trộm điện thoại trên khay đồ của hành khách khác trong lúc qua cửa soi chiếu cho Công an P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 6.7, tại khu vực Đội An ninh soi chiếu quốc nội (Trung tâm An ninh hàng không), bà Huỳnh Thị Một (58 tuổi, ngụ 112/87 Bùi Quang Làn, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), đi chuyến bay VN143, chặng Đà Nẵng - TP.HCM trình báo bị mất 1 điện thoại iPhone 7 plus màu vàng, trị giá 20 triệu đồng.