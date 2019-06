Bộ trưởng Công an: Đang điều tra, củng cố chứng cứ việc đưa tiền nâng điểm

Nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, đặt vấn đề việc điều tra gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 là việc phức tạp, người phạm tội có chức vụ, quyền hạn, nên việc tránh để lọt tội phạm rất quan trọng. Tuy nhiên, việc giao thẩm quyền điều tra các địa phương xảy ra sai phạm lại khác nhau, tại Hòa Bình là Bộ Công an, trong khi Hà Giang và Sơn La lại do công an của các địa phương phụ trách? Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an lý giải tại sao lại có sự khác nhau trong việc giao thẩm quyền điều tra tại các địa phương, liệu có đảm bảo sự khách quan hay không, và Bộ Công an có vào cuộc hay không, khi phát hiện có dấu hiệu không khách quan trong quá trình điều tra của cơ quan an ninh điều tra địa phương?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, liên quan tới vụ gian lận thi cử, cho tới hiện nay, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và 2 địa phương Hà Giang, Sơn La đang điều tra 3 vụ, khởi tố 16 bị can liên quan.

Sẽ công bố kết luận điều tra đưa tiền nâng điểm

Kết quả điều tra tới nay đủ căn cứ kết luận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện nâng điểm cho các thí sinh, làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi, trong đó Hòa Bình 63 thí sinh, Hà Giang 107 thí sinh, Sơn La 44 thí sinh.

Đối với việc làm rõ phụ huynh đưa tiền các bị can nhờ nâng điểm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay: "Trước mắt, để đảm bảo điều tra đúng thời hạn cơ quan điều tra kết luận điều tra khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thực hiện việc can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi cho thí sinh, còn việc đưa nhận tiền nêu trên đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và sẽ công bố sau khi có kết luận điều tra".

Đối vơi việc giao thẩm quyền khác nhau tại các địa phương, theo Bộ trưởng Tô Lâm, có 2 vụ án xảy ra tại Sơn La, Hà Giang do công an địa phương thụ lý điều tra và Viện Kiểm sát các địa phương này cũng như Bộ Công an vẫn luôn luôn chỉ đạo giám sát đảm bảo đúng người đúng tội.

"Hiện nay chưa có dấu hiệu nào không khách quan để lọt người, lọt tội. Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát ở địa phương giám sát vấn đề này", ông Lâm nói.

Hòa Bình đề nghị Bộ Công an tiếp nhận điều tra

Chưa đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại câu hỏi và đề nghị ông Lâm giải thích rõ vì sao giao thẩm quyền điều tra khác nhau tại 3 vụ án ở 3 địa phương nêu trên?

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, thực tế, thẩm quyền điều tra các vụ án này thuộc cơ quan điều tra địa phương thực hiện. Riêng đối với vụ án liên quan gian lận thi cử tại Hòa Bình , do tỉnh ủy Hòa Bình, Công an tỉnh này có yêu cầu, và Bộ Công an nhận thấy đây cũng là loại tội phạm mới nên đã quyết định giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận điều tra cùng với địa phương.

"Cơ bản những vụ án này thuộc thẩm quyền điều tra của công an địa phương", ông Lâm nhắc lại, và nhấn mạnh tới nay chưa có bất cứ dấu hiệu nào về việc quá trình điều tra không khách quan, để lọt tội phạm.