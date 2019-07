'Siêu trộm điện thoại trăm triệu' trong 17 phút, vẫn ung dung đi thi THPT

Sáng 9.7, Công an H.Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết liên quan đến việc Lê Nho Trung (18 tuổi, ở xã Quế Phú, H.Quế Sơn), đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn rồi lấy đi 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng, hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Quế Sơn đã khởi tố vụ án và đang của cố hồ sơ để khởi tố bị can về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”.

Vị trí Trung tháo mái tôn đột nhập lấy đi 69 ĐTDĐ ẢNH: NAM THỊNH

Theo Công an H.Quế Sơn, điều đáng nói Trung đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (H.Quế Sơn), sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày 23.6, Trung cất giấu tài sản nhiều nơi.

Trong 3 ngày từ 25 - 27.6, Trung vẫn thản nhiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. Sau khi kết thúc kỳ thi, Trung mang số tài sản trộm cắp được đi bán lấy tiền chơi game bắn cá, đánh số đề và tiêu xài cá nhân.

Cũng theo Công an H.Quế Sơn, sau khi thu thập hồ sơ, tài liệu, ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Quế Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản đối với nghi can Trung và khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh niên này.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 19 điện thoại di động các loại, 1 máy tính bảng, 133 card điện thoại các loại, hơn 8 triệu đồng tiền mặt; và kéo, kìm, bao tay là công cụ thực hiện vụ trộm.

Nghi phạm khai nhận các tài sản trên trộm cắp được ở cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Duy Thuận. Riêng số tiền hơn 8 triệu đồng là tiền bán điện thoại đã lấy cắp. Sau đó, công an thu giữ thêm 24 điện thoại, 1 khăn trùm mặt được T. cất giấu tại nhà ông nội mình.

Anh Nguyễn Huy Thuận chị vào nơi để điện thoại bị trộm đột nhập cuỗn đi 69 ĐTDĐ ẢNH: NAM THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.7, Công an H.Quế Sơn xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi, ở xã Hương An, H.Quế Sơn, chủ cửa hàng ĐTDĐ kiêm dịch vụ cầm đồ Duy Thuận) về việc cửa hàng bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản.

Theo trình báo của anh Thuận, khoảng 14 giờ ngày 22.6, sau khi đi công việc về, anh phát hiện cửa hàng bị trộm đột nhập lấy 69 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 300 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng tiền card. Trích xuất hình ảnh từ camera, anh Thuận thấy đạo chích tháo mái tôn đột nhập vào cửa hàng...

Theo anh Thuận, trong khoảng thời gian vỏn vẹn 17 phút (từ 1 giờ 42 đến 1 giờ 59), 'siêu trộm' đã đột nhập, cuỗm sạch 69 chiếc điện thoại đắt tiền và chỉ để lại một số điện thoại không đáng giá.