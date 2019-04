Bắt tạm giam nữ đạo chích tiệm vàng từ TP.HCM xuống Long An 'hành nghề'

Ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam đối với nữ đạo chích Nguyễn Thị Hồng Nở (47 tuổi, ngụ P.14, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về tội trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 13.4, Nở thuê xe ôm từ Q.Bình Tân (TP.HCM) xuống TP.Tân An (Long An), vào tiệm vàng Kim Long Trúc trên đường Hùng Vương (P.2, TP.Tân An) để giả vờ xem nữ trang

Thấy khách ăn mặc lịch sự, nhân viên tiệm vàng đưa 4 sợi dây chuyền vàng 18K tổng trọng lượng 55 chỉ, trị giá trên 143 triệu đồng cho Nở xem để chọn mua.

Lợi dụng lúc chủ tiệm và nhân viên mất cảnh giác, Nở nhanh tay cuộn 4 sợi dây chuyền vàng vào tay, dùng ĐTDĐ tìm cách che khuất. Chờ khách vào đông, Nở kiếm chuyện đi ra ngoài rồi lên xe ôm đi mất.

Nghi vấn vị “khách” này, chủ tiệm vàng xem lại camera thì phát hiện Nở đã gom hết số nữ trang nên lập tức báo công an.

Lần theo hình ảnh, dấu vết của đối tượng, đến ngày 23.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An bắt giữ Nở tại TP.HCM đưa về Tân An xử lý.

Tại cơ quan công an, nữ đạo chích tiệm vàng khai nhận sau khi trộm được số nữ trang trên, Nở đến tiệm vàng ở H.Bến Lức bán 2 sợi dây chuyền được 52 triệu đồng, 2 sợi còn lại bán cho tiệm vàng ở Q.6, TP.HCM được 63 triệu đồng.