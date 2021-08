Cận cảnh hiện trường khai thác khoáng sản trái phép ở thượng nguồn sông Rác

Ngang nhiên đục khoét thượng nguồn sông Rác để lấy đất, cát

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây một số đối tượng trên địa bàn điều máy múc, thuyền hút cát vào khu vực thượng nguồn sông Rác (thuộc địa phận thôn 9, xã Kỳ Tây) để khai thác khoáng sản, dù khu vực này chưa được cơ quan chức năng nào cấp phép.

“Hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực thượng nguồn sông Rác diễn ra rất rầm rộ. Xe chở đất, cát hoạt động cả ngày lẫn đêm trong suốt thời gian dài nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý. Đặc biệt, tình hình an ninh tại địa phương có phần bị xáo trộn vì xuất hiện những đối tượng cộm cán về đây để bảo vệ cho việc khai thác”, một người dân ở xã Kỳ Tây thông tin.

Bãi đất rộng bị "khoáng tặc" đào bới để khai thác đất Phạm Đức

Theo người này, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đang tạm lắng xuống vì có một số phóng viên thâm nhập vào điều tra, tìm hiểu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, bãi đất trống rộng hàng ngàn m2 ở khu vực cạnh bờ thượng nguồn sông Rác bị đục khoét nham nhở. Hàng ngàn khối đất, cát đã bị "khoáng tặc” lấy đi, để lại những hố sâu cách mặt đất từ 3-5 m.

Thuyền hút cát do "khoáng tặc" để lại tại hiện trường khai thác đất, cát trái phép Phạm Đức

Mặc dù đã dừng hoạt động khai thác nhưng tại đây vẫn đang có một chiếc thuyền gỗ lớn với các thiết bị máy móc phục vụ cho việc hút cát nằm chênh vênh dưới khe nước gần lòng sông Rác.

Chủ tịch xã khuyên phóng viên đừng vào hiện trường

Trước khi vào khu vực khai thác khoáng sản trái phép nói trên, PV Thanh Niên đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây để nắm rõ sự việc và nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ dẫn đường. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng vị trí đất, cát bị khai thác trái phép nằm sâu trong rừng, sợ khi phóng viên vào đó sẽ không “an toàn”.

“Cách đây mấy hôm có 2 nhà báo cũng vào hiện trường để tìm hiểu việc khai thác khoáng sản ở khu vực thượng nguồn sông Rác. Trong quá trình từ UBND xã ra về thì bị một nhóm đối tượng bịt mặt chặn xe, đe dọa. Rất may lúc đó tôi có đi cùng các nhà báo này nên đã đứng ra can thiệp nên nhóm đối tượng mới rời đi. Hiện vụ việc đã được trình báo cho Công an H.Kỳ Anh vào cuộc điều tra”, ông Thắng nói.

Bãi tập kết cát nằm trong rừng sâu cạnh thượng nguồn sông Rác Phạm Đức

Ông Thắng khẳng định việc khai thác đất, cát tại khu vực thượng nguồn sông Rác diễn ra hơn 1 tháng nay và trên địa bàn xã này chưa có mỏ đất, cát nào được ngành chức năng cấp phép. Sau khi nhận được phản ánh, vào ngày 13.8 vừa qua, chính quyền địa phương đã phục bắt được 2 xe tải khai thác đất, cát trái phép tại thượng nguồn sống Rác và đã giao cho Công an H.Kỳ Anh xử lý. Hiện xã cũng không nắm được danh tính người khai thác đất là ai, đến từ đâu.

Máy móc dùng để hút cát vẫn đang được "khoáng tặc" để lại tại hiện trường Phạm Đức

“Việc khai thác đất, cát tại khu vực thượng nguồn sông Rác còn phục vụ cho việc xây dựng đường NTM của địa phương. Thời gian qua, huyện có tài trợ cho địa phương hơn 2.000 tấn xi măng để làm đường nên nhiều thôn đã có tờ trình xin phép xã khai thác đất, cát do người dân không có tiền đóng nộp mua vật liệu. Mặc dù xã không có thẩm quyền cho phép nhưng người dân vẫn vào đó khai thác, xã biết nhưng cũng không có cách nào để ngăn cản”, ông Thắng thừa nhận.