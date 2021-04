Huy động năng lượng tái tạo quý 1 tăng tới 180%

Con số trên được EVN đưa ra trong bản tổng hợp tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh quý 1/2021.

Theo đó, lũy kế 3 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 59,65 tỉ kWh, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các nguồn truyền thống như điện khí, điện than và cả điện nhập khẩu từ các nước láng giềng đều giảm mạnh. Cụ thể, nguồn nhiệt điện khí huy động chỉ đạt 7,44 tỉ kWh, giảm 21,4% so với cùng kỳ. Nhiệt điện than huy động cũng giảm 12,4 % so với cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt 29,75 tỉ kWh. Điện nhập khẩu chỉ vỏn vẹn 405 triệu kWh, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, điện mặt trời huy động lên tới 7,13 tỉ kWh trong tổng số 7,79 tỉ kWh của nguồn điện năng lượng tái tạo, khiến mức tăng trưởng của nguồn điện tái tạo lên tới 180,6% so với thời gian này năm ngoái. Cùng với đó, nguồn từ thủy điện cũng tăng đáng kể khi đóng góp 13,86 tỉ kWh sau 3 tháng, tăng 55,4% so với quý 1/2020.

Theo EVN, trong 3 tháng qua, tập đoàn gặp một số khó khăn trong huy động nguồn linh hoạt, các tổ máy thủy điện phải thay đổi linh hoạt công suất để bù đắp thay đổi năng lượng tái tạo, ảnh hưởng đến an ninh cấp điện cuối mùa khô. Cùng với đó, việc tăng số lần khởi động/thay đổi công suất các tổ máy nhiệt điện than/tuabin khí, làm tăng nguy cơ sự cố tổ máy...

"Do đó, việc huy động các nguồn điện hàng ngày cần được tính toán hợp lý, cơ cấu nguồn phải đảm bảo có dự phòng để đáp ứng không những các thay đổi của phụ tải tiêu thụ điện mà còn với các thay đổi bất thường của chính các nguồn năng lượng tái tạo với mức độ thay đổi hàng nghìn MW trong vài giây. Việc tiết giảm khả năng phát các nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian qua cũng như hiện nay là bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo an toàn cung cấp điện”, EVN cho hay.

Với nhận định quý 2 hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý 2/2021, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện năng lượng tái tạo có tỷ trọng cao.

EVN dự báo, tháng 4 này, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 713,6 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 38.285 MW. Dù vậy, trong thời gian tới, hiện tượng thừa nguồn vào giờ thấp điểm trưa, quá tải lưới điện gây tiết giảm năng lượng tái tạo được nhận diện sẽ tiếp tục xuất hiện.

Công tác vận hành hệ thống nói chung và đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp như thừa nguồn, quá tải lưới yêu cầu tính chính xác, kỷ luật và tuân thủ quy định điều độ ở mức cao nhất đối với tất cả các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện trong hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, Trung Tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cũng đã phát đi cảnh báo và dữ liệu dự kiến cắt giảm nguồn huy động từ năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) vào khoảng 180 triệu kWh mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới, khi miền Bắc bước vào thời kỳ lũ chính vụ tại các hồ thuỷ điện.