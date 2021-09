Khởi tố giám đốc người Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, bị can người Trung Quốc bị khởi tố là Li Shao Xing (còn gọi là Lý Thiệu Hưng, 49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, đồng thời cũng là Giám đốc Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam. Cùng bị khởi tố trong vụ gây ô nhiễm môi trường còn có bị can Nguyễn Thị Hương, 39 tuổi, Phó giám đốc 2 công ty nêu trên.