Ninh Bình: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân xuất hiện bụi bẩn 'tấn công' người dân

Ngày 21.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý tình trạng bụi bẩn "tấn công" người dân sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình (Khu công nghiệp Gián Khẩu, H.Gia Viễn, Ninh Bình), theo phản ánh của Báo Thanh Niên.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND H.Gia Viễn và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ thực trạng bụi bẩn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sau khi kiểm tra, làm rõ nguồn gốc bụi bẩn xuất hiện phải có biện pháp xử lý ngay, hoặc kiến nghị với cấp để nhanh chóng xử lý, ổn định cuộc sống người dân.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh, hiện tượng bụi bẩn màu đen xuất hiện, "tấn công" vào nhà một số hộ dân các xã Gia Tân, Gia Thanh (H.Gia Viễn, Ninh Bình). Nhà dân bị bụi bẩn "tấn công" nằm ở khu vực xung quanh Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình.

Bụi bẩn bay vào nhà dân, phủ kín trong nhà ngoài sân của nhiều gia đình, khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn.

Nhiều người dân cho biết họ đã nhiều lần chịu cảnh bụi bẩn "tấn công" và phải "sống chung" với bụi bẩn nhiều năm qua. Dù đã nhiều lần phản ánh với chính quyền các cấp nhưng bụi vẫn xuất hiện.

Nhiều nhà dân đành phải dùng bạt hoặc những tấm vải lớn che chắn trước cửa nhà. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ giảm thiểu được phần nào, chứ không thể ngăn được bụi bẩn xâm nhập.

Ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND H.Gia Viễn, cho biết trước đây tình trạng bụi do Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình gây ra nghiêm trọng hơn, nhiều lần người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý. Còn hiện nay, cũng theo ông Đằng, “dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn bụi từ quá trình hoạt động của Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình ”.