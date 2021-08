Quảng Ninh: Xanh hóa ngành than để bảo vệ môi trường

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, tập đoàn đã phê duyệt 5 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại 2 thành phố mỏ là Hạ Long, Cẩm Phả, gồm: khai trường than Hà Tu (Công ty CP than Hà Tu), cảng Làng Khánh (Công ty tuyển than Hòn Gai), bãi thải Bàng Nâu (Công ty CP than Cao Sơn), nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông (Công ty Tuyển than Cửa Ông), cảng Km6 (Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả).