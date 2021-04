Thủ tướng: 'Kiên quyết xử lý dự án đầu tư du lịch phá vỡ môi trường, cảnh quan’

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Chỉ thị đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại: sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan còn chưa chặt chẽ, chưa giải quyết tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển du lịch.