T&T Group mua 50 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ châu Âu

Luôn thấp hơn nội đô 2 - 3 C độ vào mùa nắng nóng do có hơn 1 triệu cây xanh bao phủ, cảnh quan tuyệt đẹp, khu đô thị Ecopark không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến thú vị để du lịch “staycation”.