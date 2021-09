Việt Nam có thêm 100.000 liều vắc xin, 2 triệu kit xét nghiệm Covid-19 các loại

Chiều 11.9 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan.

Nhiều doanh nghiệp Phần Lan muốn đầu tư vào Việt Nam

Ông Ville Skinnari, Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương - Hợp tác phát triển Phần Lan, khẳng định tọa đàm rất có ý nghĩa vì nhiều doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan đang rất mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với Việt Nam.

“Việt Nam không chỉ là đối tác ưu tiên mà còn là người bạn tốt của Phần Lan trong nửa thế kỷ qua. Quan hệ thương mại song phương thời gian qua đạt khoảng 5 tỉ euro. Nhờ có những dấu hiệu phát triển tích cực của khu vực tư nhân của hai nước, chúng ta đã có những cơ hội mới rất to lớn. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU đã được phê chuẩn tạo ra cơ hội rất lớn về thương mại tự do giữa Việt Nam và Phần Lan”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan đã tham dự tọa đàm và chia sẻ mong muốn được đầu tư tại Việt Nam.

Ông Huệ cũng làm rõ hơn nhiều nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam và chủ trương phát triển nhanh, bền vững và hài hoà cả về kinh tế - xã hội và môi trường, sẽ trở thành địa điểm đầu tư nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp Phần Lan.

Tại tọa đàm, các Bộ trưởng Công thương, KH-ĐT, NN-PTNT… cũng đã trực tiếp trao đổi nhiều vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp Phần Lan liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh , tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, lâm nghiệp bền vững, công nghệ xử lý nước, về hợp tác công tư,…

100 triệu liều vắc xin Astrazeneca, gần 300 tỉ đồng kit xét nghiệm Covid-19

Ngay sau khi kết thúc toạ đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu về chuyển giao công nghệ sản xuất và mua kit xét nghiệm Covid-19, hợp tác về thử nghiệm lâm sàng và mua bán vắc xin Covid-19.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tiếp nhận hỗ trợ vắc xin, vật tư y tế phòng, chống dịch của Chính phủ, một số doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài dành tặng Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 100.000 liềuvắc xin Astrazeneca; Tập đoàn NG Biotech (Pháp) trao tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho Việt Nam, trị giá 5 triệu euro, tương đương 135 tỉ đồng; Tập đoàn T&T trao tặng 1 triệu bộ kít xét nghiệm RT-PCR Covid-19 với tổng giá trị 6 triệu Euro, tương đương 162 tỉ đồng.

Nhiều hợp đồng mua, chuyển giao công nghệ kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc trị Covid-19

Ngoài ra, Công ty Cổ phần dược phẩm T&T đã ký thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất các kit xét nghiệm RT-PCR Virella SARS-CoV-2 tại Việt Nam với Công ty Gerbion (Đức); ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty HIPRA Human Health (Tây Ban Nha) về thử nghiệm lâm sàng và mua vắc xin phòng Covid-19 HIPRA SARS-CoV-2 với số lượng dự kiến 50 triệu liều, tổng giá trị hợp đồng khoảng 375 triệu euro, tương đương với 10.500 tỉ đồng.

Tọa đàm doanh nghiệp Phần Lan - Việt Nam với nhiều doanh nghiệp hai bên tham gia, nhiều hợp đồng, biên bản ghi nhớ đã được ký kết Gia Hân

Công ty Dược phẩm T&T cũng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam với Công ty HIPRA Human Health (Tây Ban Nha); ký Hợp đồng mua bán kit xét nghiệm RT-PCR sản xuất tại Đức với Công ty Avestos International GMBH (Đức) với tổng giá trị hợp đồng là 80 triệu euro, tương đương 2.160 tỉ đồng; ký kết hợp đồng mua 1 triệu bộ kit xét nghiệm RT-PCR Covid-19 với Công ty Mingothings (Tây Ban Nha), tổng giá trị hợp đồng khoảng 6 triệu euro, tương đương 162 tỉ đồng.

Tập đoàn T&T ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn JAKS Resources Berhad (Malaysia) về việc hợp tác đầu tư dự án nhà máy điện khí Quảng Ninh 2 tại tỉnh Quảng Ninh, công suất nhà máy là 1500 megawat, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỉ USD tương đương 35.000 tỉ đồng; ký biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới với Tập đoàn Solar Finland; ký biên bản ghi nhớ với Công ty Finest Future về hợp tác giáo dục , đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thể thao và công nghệ cao trong thực phẩm và nông nghiệp.

Công ty TNHH trang thiết bị y tế Hà Anh và Công ty Salofa Oy (Phần Lan) ký kết hợp đồng hợp tác phân phối độc quyển sản phẩm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.