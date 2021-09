Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất vắc xin

Chiều 8.9 giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi hàng loạt các vấn đề nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị EP ủng hộ gỡ thẻ vàng IUU đối với khai thác thủy sản của Việt Nam, giúp bảo đảm sinh kế của ngư dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục và đã đạt những kết quả rất tích cực.

Về hợp tác song phương giữa qua kênh nghị viện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những kết quả tích cực đạt được thời gian vừa qua cần được phát huy, hai bên cần tăng cường tiếp xúc các cấp, đồng thời trân trọng mời Chủ tịch EP sang thăm Việt Nam để trao đổi về những vấn đề quan tâm, nghiên cứu thành lập các khung khổ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và EP thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ có ý nghĩa chiến lược như hiện nay.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định Hiệp định thương mại EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP đang có những bước phát triển tích cực cả kênh song phương và đa phương. Trong bối cảnh đại dịch, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến với các cuộc họp trao đổi về triển khai EVFTA và các vấn đề quốc tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trao đổi, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, trong đó có công tác lập pháp.

Về các vấn đề liên quan đến hoà bình, an ninh và hợp tác trên thế giới , Quốc hội Việt Nam và EP nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và Công ước về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) trong giải quyết các tranh chấp và duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực cho các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.