Lãi khủng, doanh nghiệp chăn nuôi heo đua tái đàn

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), đến tháng 6 năm nay, tổng đàn heo thịt của 16 doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi đạt 4,16 triệu con, tăng 66,35% so với thời điểm trước khi có dịch tả heo châu Phi 1.1.2019) và tăng 30,89% thời điểm sau khi có dịch tả heo châu Phi (1.1.2020). Dự báo đến quý 4 năm nay, tổng đàn heo thịt của nhóm doanh nghiệp “đại gia” này đạt 5,36 triệu con, tăng 68% so với thời điểm đầu năm nay. Cũng theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, đến tháng 7, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng 24,9 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn trước khi có dịch.