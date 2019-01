Lãi suất tăng, USD xuống giá

Ngân hàng Nhà nước vẫn "cầm trịch"

Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn cao, thế nhưng Ngân hàng (NH) VPBank vừa giảm lãi suất huy động tiền đồng từ 0,1 - 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng trở lên ở nhiều sản phẩm riêng biệt. Tuy nhiên, nhà băng này vẫn giữ nguyên mức lãi suất huy động cao nhất 8,6%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm ổn định nguồn vốn. Đối với khách hàng hưu trí, từ 50 tuổi trở lên, NH cộng thêm lãi suất từ 0,1 - 0,15%/năm. Cũng động thái tương tự, NH ACB cũng vừa giảm lãi suất huy động tiền đồng 0,1% ở một số kỳ hạn, như kỳ hạn 3 tháng còn 5,4%/năm, 6 tháng còn 6,3%/năm, 24 tháng còn 6,9%/năm.

tin liên quan Giá mua USD tự do giảm Trong khi đó, VietinBank tăng lãi suất huy động khi khách hàng gửi tiết kiệm online 0,3% ở kỳ hạn 3 tháng lên 5,3%/năm, 6 tháng 5,8%/năm, 12 tháng lên 7,1%/năm… Do cận tết nên một số NH áp dụng các chương trình tặng quà tết hay tặng thêm lãi suất cho khách gửi tiền. HDBank tặng lãi suất tối đa 0,6%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 tháng, lãi suất tối đa cho khoản gửi lên 7,5%/năm.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH cũng liên tục tăng và giảm. Sau khi liên tục giảm nhiều ngày vào tuần trước, lãi suất tiền đồng vào những ngày đầu tuần tăng trở lại khoảng 0,1 - 1%/năm. Lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 4,68%/năm, 1 tuần lên 4,78%/năm, 1 tháng 5,16%/năm, 3 tháng 5,06%/năm, 6 tháng 6,14%/năm… Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc kinh doanh trái phiếu và ngoại hối NH HSBC Việt Nam, cho biết theo số liệu công bố từ NH Nhà nước (NHNN), lãi suất bình quân thị trường liên NH bắt đầu có dấu hiệu tăng nhanh trở lại từ trong khoảng 2 tuần trở lại đây (kể từ ngày 15.1). Đặc biệt, tốc độ tăng nhanh ở các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm đã tăng từ mức bình quân 3,55%/năm lên mức 4,68%/năm ngày 21.1.

Mặt bằng lãi suất được dự báo cũng sẽ ổn định trở lại khi yếu tố mùa vụ qua đi, dòng tiền quay trở lại hệ thống NH. Ông Ngô Đăng Khoa

Trong đó lãi suất kỳ hạn 2 tuần rơi vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán đã đạt mức đỉnh 5,24%/năm. Diễn biến lãi suất thị trường có thể được lý giải chủ yếu do tính chất mùa vụ, giai đoạn trước Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng tiền đồng của người dân và doanh nghiệp đều tăng cao, các NH cũng chủ động dự trữ thanh khoản đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và hạn chế cho vay liên NH như trước đó khiến nguồn cung tiền đồng có sự sụt giảm nhất định, dẫn đến đà tăng lãi suất vừa qua. Tuy nhiên, theo ông Ngô Đăng Khoa, nếu bỏ qua yếu tố mùa vụ, thanh khoản thị trường vẫn tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất tuy cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh vào giai đoạn quý 3/2018. NHNN vẫn tiếp tục thể hiện vai trò điều hành thị trường linh hoạt, chủ động, khi liên tục điều tiết thanh khoản thị trường thông qua kênh thị trường mở.

USD giảm ở thời điểm nóng

Thị trường ngoại hối những ngày gần đây có những diễn biến lạ khi nhập siêu kỷ lục 1 tỉ USD ngay trong nửa tháng đầu tiên của năm nhưng giá USD không phản ứng gì, thậm chí còn giảm. Giá mua USD tại các NH thương mại đứng ở mức 23.140 - 23.160 đồng, bán ra 23.240 đồng/USD. So với đầu tháng 1, các NH thương mại không tăng mạnh giá USD dù rằng NHNN tăng tỷ giá trung tâm 51 đồng/USD, tương ứng 0,2%. Sau khi NHNN tăng giá mua USD lên 23.200 đồng vào đầu tháng 1, giá USD của các NH thương mại vẫn “kẹt” lại ở quanh mức giá 23.140 - 23.240 đồng/USD suốt thời gian qua.

Giá USD trên thị trường tự do có những biến động bất thường hơn. So với mọi năm, giá đồng bạc xanh sẽ tăng vào thời điểm cuối năm, đặc biệt khi nhu cầu USD cho các thanh toán nhập khẩu tăng lên đột biến. Thế nhưng năm 2019 là năm thứ 2 mà đồng bạc xanh giảm giá trong tháng 1, có thời điểm giảm xuống thấp hơn cả giá mua 23.200 đồng/USD của NHNN. Đến ngày 23.1, giá mua đồng bạc xanh ở mức 23.210 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày 22.1; giá bán USD giảm 5 đồng, còn 23.225 đồng/USD.