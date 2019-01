Ngân hàng thương mại bán USD

Khoảng 200 triệu USD đã được ngân hàng thương mại bán lại cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước trên thị trường liên ngân hàng trong ngày giao dịch 7.1. Giá mua USD của các ngân hàng thương mại hiện thấp hơn giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ 40 - 50 đồng/USD.

Vietcombak không thay đổi giá USD so với cuối tuần qua, giá mua USD từ các doanh nghiệp, cá nhân vẫn ở mức giá 23.155 đồng/USD, giá bán ra 23.245 đồng/USD. Eximbank mua USD với giá 23.140 - 23.160 đồng, bán ra 23.240 đồng… Trong khi giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.200 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng thương mại cũng quanh mức 23.200 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng 10 - 20 đồng/USD vào buổi sáng, giá mua đồng bạc xanh lên 23.220 đồng/USD (tăng 20 đồng/USD so với giá cuối tuần qua), giá bán lên 23.240 đồng/USD (tăng 10 đồng/USD). Đến chiều, giá mua USD tự do giảm 10 đồng, xuống còn 23.210 đồng. Giá bán USD tự do hiện thấp hơn giá bán USD của một số ngân hàng khoảng 5 đồng.

Ngọc Dương Giá vàng tăng

Giá vàng miếng SJC tăng 60.000 đồng/lượng trong ngày giao dịch đầu tuần, lên 36,63 triệu đồng/lượng, giá bán lên 36,81 - 36,83 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng cùng chiều so với giá vàng thế giới, tăng 2 USD/ounce, lên 1.290 USD/ounce, có thời điểm lên 1.292,3 USD/ounce.

Tuy nhiên giá vàng thế giới trong ngày 7.1 biến động quanh mức 1.288 - 1.292 USD/ounce mà không xác định rõ được xu hướng khi thị trường đang chờ tin cuộc gặp giữa các quan chức hai nước Mỹ - Trung Quốc với mục tiêu giải quyết các căng thẳng thương mại. Trước đó, ngày 1.12.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tạm ngừng áp thuế mới trong 90 ngày để hai bên tiến tới một thỏa thuận lâu dài.

Giá vàng SJC cao hơn giá thế giới 550.000 đồng/lượng.