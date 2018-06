Lại xuất hiện chiêu lừa đảo qua điện thoại

VNPT cho biết trong những ngày gần đây tại Hà Nội và một số địa phương trên cả nước tái xuất hiện dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại dưới hình thức cuộc gọi vào các máy điện thoại cố định gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quá trình diễn ra các vụ lừa đảo như sau: khi có cuộc gọi đến máy điện thoại của mình, khách hàng nhấc máy sẽ nghe hộp thư tự động thông báo có bưu phẩm đang chờ nhận, hoặc đang nợ cước và hướng dẫn khách bấm phím 9 hoặc phím nào đó để được biết thông tin chi tiết. Khách hàng bấm phím 9 sẽ gặp người giới thiệu là của các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhân viên VNPT thông báo rõ các thông tin về bưu phẩm đang chờ phát, số cước đang nợ…

Tùy theo phản ứng của khách hàng, đối tượng lừa đảo sẽ lấy thông tin cá nhân chi tiết của khách hàng và hướng dẫn chuyển tiền đến một tài khoản để trả nợ hay đóng phí nhận bưu phẩm. Trong trường hợp khách hàng nói không biết hoặc thắc mắc vụ việc, khách hàng sẽ được kết nối đến đường dây nóng của công an. Sau vài lần thông báo tự động là đang kết nối với đường dây nóng của cơ quan công an thì xuất hiện người giả danh công an yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin cá nhân. Sau đó lại dùng thủ đoạn hù dọa, thông báo tài khoản, thông tin của khách hàng liên quan đến tội phạm đang bị điều tra và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của lãnh đạo cơ quan để xác minh. Chúng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp số điện thoại để liên lạc khi cần và yêu cầu nạn nhân giữ bí mật vì vụ án đang điều tra.

Sau khi khách hàng chuyển tiền các đối tượng lừa đảo sẽ rút tiền ở nước ngoài vì tài khoản của chúng thường dùng là tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế. VNPT nhấn mạnh: cơ quan này không áp dụng hình thức thông báo qua hộp thư tự động đến khách hàng với các nội dung nhắc nợ cước hoặc nhận bưu phẩm, bưu kiện như trên. Vì vậy VNPT khẳng định tất cả các cuộc gọi có nội dung tương tự đều là các cuộc gọi lừa đảo. Qua xác minh trên hệ thống kỹ thuật cho thấy các cuộc gọi lừa đảo như nêu trên đều xuất phát từ quốc tế về qua nhiều hướng khác nhau và hiển thị số điện thoại giả mạo, nên việc phát hiện và ngăn chặn là rất khó khăn. Hiện VNPT đang phối hợp với các đối tác quốc tế để xác minh và sẽ áp dụng các biện pháp tối đa nhất để hạn chế hiện tượng này. Riêng về phía khách hàng, khi gặp phải trường hợp như vậy nên dập máy, không thực hiện theo các hướng dẫn của đối tượng, đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ.