Chặn rửa tiền: Lập báo cáo các giao dịch đáng ngờ

Đầu tư bất động sản tương đối thuận lợi và không có quá nhiều thủ tục ràng buộc khi tham gia thị trường.

Luật sư Nguyễn Duy Hùng, thành viên sáng lập Công ty IPIC Group nhận định: Đối với lĩnh vực BĐS, giao dịch 300 triệu đồng là nhỏ và đưa vào các giao dịch đáng ngờ này vào diện theo dõi là hợp lý. Quy định này thật ra không mới, tại Nghị định 74 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đã đề cập đến hạn mức giao dịch. Theo đó, mức giá trị giao dịch phải báo cáo từ một hoặc nhiều giao dịch trong một ngày do cá nhân hay tổ chức thực hiện bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, vàng có giá trị tương đương. Đối với giao dịch tiền gửi tiết kiệm, mức tổng giá trị của một hay nhiều giao dịch bằng tiền mặt trong một ngày do cá nhân, tổ chức thực hiện là 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, vàng có giá trị tương đương. Thế nhưng các hoạt động rửa tiền vào BĐS thường được che đậy bằng cách nhờ người khác đứng tên mà không bị phát hiện. Do đó, cần không những quan chức mà người dân cũng phải minh bạch nguồn tiền của mình nên việc phòng, chống rửa tiền dễ thực hiện hơn.