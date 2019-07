Lo ngại giấu ma túy, hải quan tăng kiểm tra loa thùng nhập

Nội dung trên vừa được Tổng cục Hải quan chỉ đạo hải quan các địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguy cơ các đối tượng buôn lậu ma túy lợi dụng xuất nhập khẩu loa thùng, loa kéo di động để cất giấu ma túy.

Đơn cử, giữa tháng 4.2019, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh, Công an Nghệ An và C04 - Bộ Công an tổ chức chặn bắt xe tải chở ma túy chạy trên quốc lộ 8A đi từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào Việt Nam, chạy ra thành phố Vinh (Nghệ An). Khi các đối tượng chuẩn bị chuyển hàng sang xe tải khác tại Vinh, ban chuyên án đã ập bắt, thu giữ 30 thùng carton đựng loa thùng, phía trong mỗi loa thùng được nhồi nhét 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin. Kiểm tra bất kỳ một thùng cát tông, lực lượng chức năng phát hiện có 2 loa thùng, mỗi loa cất giấu hàng chục gói màu vàng bên trong chứa ma túy đá.