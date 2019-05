Bắt lô ma túy ketamine lớn nhất Việt Nam

Hôm qua 12.5, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) - thiếu tướng Phạm Văn Các đồng chủ trì họp báo thông tin về kết quả chuyên án M918 và 719ĐL, bắt giữ 500 kg ma túy trị giá 500 tỉ đồng ở TP.HCM.

[VIDEO] Rợn tóc gáy với kho ma túy "hảo hạng" 500 kg giá 500 tỉ ở TP.HCM

Theo ban chuyên án, khoảng 16 giờ ngày 11.5, C04 đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM, có sự phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Bình Chánh (Công an TP.HCM), PC04 - Công an tỉnh Bình Dương, đã triệt phá thành công chuyên án về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Liu Ming Yang (34 tuổi, người Đài Loan) cầm đầu; thu giữ tại kho hàng ở ấp 4, đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) 500 kg ketamine, 1 ô tô Innova 51F-940.39 và 4 máy ép bao bì mà các nghi phạm dùng để cất giấu chất ma túy vận chuyển đi Đài Loan tiêu thụ.

Ảnh: Nguyên Nga Chuyển ma túy từ ô tô ra để kiểm kê; nghi phạm Jhu Minh Jyun bị bắt giữ (ảnh nhỏ)

Cùng lúc, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đồng bọn của Liu Ming Yang là Jhu Minh Jyun (32 tuổi, người Đài Loan, trú P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, người Đài Loan, trú đường Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú), Tô Gia Mỹ (33 tuổi, người Trung Quốc, trú đường Trần Phú, P.6, Q.5, TP.HCM).

Hai chuyên án, một “đích” đến

Đường dây độc lập Theo ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP.HCM), trước đây đường dây vận chuyển ma túy quốc tế thường ngụy trang các loại ma túy "đá", heroin thành phẩm trong các hàng hóa rồi xuất đi nước thứ ba. Do bị các cơ quan chức năng VN bắt quá nhiều nên đường dây vận chuyển ma túy lần này chuyển phương thức bằng cách đưa các loại ma túy ở dạng chất sệt, bỏ trong các máy móc nhằm qua mặt các cơ quan chức năng để đi qua nước thứ ba. Theo ông Nam, đường dây ma túy vừa bị bắt không cùng nhánh với các đường dây bị bắt trước đó. Đường dây vận chuyển 500 kg ketamine vừa bị bắt, không thành lập công ty tại TP.HCM mà xuất nhập máy ép bao bì đều thuê các công ty dịch vụ. Công Nguyên Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chuyên án M918 của Hải quan TP xác lập từ tháng 9.2018, sau đó C04 cũng xác lập chuyên án 719ĐL. Quá trình điều tra, nhận thấy hai chuyên án có cùng “đích đến” là đường dây ma túy do Liu Ming Yang cầm đầu, nên hai cơ quan phối hợp chặt chẽ để tấn công tội phạm.

Ban chuyên án xác định, Vân là bạn gái sống cùng Jhu Minh Jyun, có vai trò giúp sức cho Jhu Minh Jyun trong việc thuê kho hàng chứa ma túy, phiên dịch. Còn Mỹ cũng là người phiên dịch và giúp việc cho Jhu Minh Jyun tại kho hàng cất giấu nửa tấn ma túy nói trên.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này đặc biệt tinh vi. Cụ thể, Liu Ming Yang chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào VN từ ngày 14.3.2019, nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh) vận chuyển về kho hàng tại số 110/1 Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để chờ cất giấu ma túy. Do công an thời gian qua bắt giữ nhiều vụ ma túy lớn trên địa bàn TP.HCM nên các nghi phạm này đã chuyển kho hàng về ấp 4, đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) cất giữ. Mọi liên lạc giữa ông “trùm” Liu Ming Yang với Jhu Minh Jyun đều bằng điện thoại vệ tinh nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng VN. Một chi tiết khác là cả hai đều có hình xăm hổ ở chân trái.

Ma túy được nhóm Liu Ming Yang lấy từ nước ngoài, qua cửa khẩu đường bộ đưa vào VN. Trên đường đi, chúng liên tục thay đổi phương tiện, người điều khiển. Khi tới địa phận TP.HCM, ma túy được ngụy trang trên xe dạng đưa hàng vào siêu thị, dừng trước các siêu thị như chờ giao hàng rồi một nhóm khác tới lái xe đi bước tiếp theo. “Suốt chặng đường rất dài khiến anh em hải quan, trinh sát đeo bám rất vất vả. Có thời điểm chúng tôi tưởng mất dấu luôn đối tượng cả nửa tháng, nhưng cuối cùng kiên trì bám trụ truy tìm ra manh mối”, thiếu tướng Các cho biết.

8 giờ căng thẳng

Ngày 10.5, tin báo cho biết các đối tượng thuê hàn gia cố 6 trục ru lô của 3 máy ép bao bì tại kho hàng ở H.Bình Chánh, nhiều khả năng để giấu ma túy chuẩn bị xuất đi, Trưởng ban chuyên án Đinh Ngọc Thắng chỉ đạo Đội Kiểm soát ma túy của Cục khẩn trương chia thành 5 tổ, chuẩn bị sẵn 3 phương án linh hoạt để phối hợp với C04 và lực lượng liên quan lên kế hoạch phá án.

Thiếu tướng Phạm Văn Các: Đây là loại ma túy 'cao cấp', dành cho giới nhà giàu

“Tôi và anh Thắng ngồi chỉ đạo suốt 8 tiếng đồng hồ không rời xe. Trước thời điểm quyết định phá án ai lo thân nấy, tướng và quân đều tự lo cho mình. Đói tìm đồ mà ăn, tìm nước mà uống, không ai phục vụ ai. Quan trọng là không để bị lộ cho đến phút cuối. Anh Thắng nói đùa với chúng tôi là lần đầu tiên khỏi ăn trưa, ăn chuối thay bữa trên xe luôn vẫn thấy phấn khởi. Nói vậy thôi, chứ vụ án quá lớn, không thể không căng thẳng. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và trưởng thành từ lực lượng điều tra, tôi thấy tinh thần và ý chí phá án của cán bộ thời nay vẫn như xưa, tinh thần chiến đấu với đội quân tinh nhuệ quyết liệt như vậy, tôi thấy yên tâm”, thiếu tướng Các chia sẻ với PV Thanh Niên.

Cũng theo vị lãnh đạo C04, đây là chuyên án có số lượng ma túy ketamine lớn nhất, có giá trị cao nhất (ước khoảng 500 tỉ đồng) từ trước đến nay bị phát hiện trong nước. “Katamine là loại ma túy "cao cấp" dành cho giới nhà giàu, giá đắt gấp 5 lần các loại ma túy thông thường. Khi bán ra thị trường, giá còn cao gấp nhiều lần nữa”, thiếu tướng Các nói và lý giải loại ma túy này đắt tiền do độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần so với ma túy khác.

Ngay trong sáng họp báo, lực lượng chức năng đã mở niêm phong, đưa toàn bộ số ma túy "khủng" trong chiếc ô tô 51F-940.39 ra ngoài để khám nghiệm, điều tra. Jhu Minh Jyun cũng được đưa đến để chứng kiến quá trình khám nghiệm. Khi cửa xe mở ra, ma túy dù được đựng trong túi ni lông vẫn bốc mùi nồng nặc; nhiều túi có biểu hiện rỉ nước màu cà phê.

Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng nhìn nhận đây là chuyên án phối hợp chặt chẽ giữa C04 và Cục Hải quan TP.HCM, có sự chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; đồng thời có sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an, nhằm tập trung đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy về VN với số lượng lớn, sau đó trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

“Chuyên án được phá thành công trên 4 mặt: tính khoa học logic từ khi xây dựng chuyên án, đeo bám, quá trình vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài bằng đường biên dài cả ngàn ki lô mét. Thứ hai, phối hợp phân công lực lượng giữa hai bên cũng rất khoa học, đặc biệt khi đối tượng thay đổi kho hàng thường xuyên. Thứ ba, bảo đảm tính bí mật thông tin từ đầu cho đến khi phá thành công, từ lực lượng tình báo trong và ngoài thành phố. Và cuối cùng là tính thống nhất giữa hai lực lượng lãnh đạo trong đánh giá chứng cứ tang vật, thông tin, hàng hóa, lộ trình... Đây là vụ án điển hình, tiêu biểu nhất và lớn nhất của sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với Cục Hải quan TP.HCM”, ông Thắng nói.