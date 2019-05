Thiếu tướng Phạm Văn Các: Đây là loại ma túy 'cao cấp', dành cho giới nhà giàu

Thông tin trên được lãnh đạo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo thông tin về vụ án, sáng 12.5.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thiếu tướng Phạm Văn Các và Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đồng chủ trì buổi họp báo.

Như Thanh Niên đã thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an, hải quan vừa phối hợp triệt phá một đường dây ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ án ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay

Thiếu tướng Phạm Văn Các nhận định: “Chúng tôi xác định đây là chuyên án điển hình của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chống ma túy. Tại sao tôi nói điển hình? Đây là vụ án bắt giữ lượng ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay. Katamine là loại ma túy 'cao cấp' dành cho giới nhà giàu, giá đắt gấp 5 lần các loại ma túy thông thường. Khi bán ra thị trường, giá còn cao gấp nhiều lần nữa. Hiện tại, lượng ma túy ketamine bị thu giữ gồm 20 gói lớn, cân thử một gói khoảng 24 kg. Như vậy, ước tính toàn bộ lượng ma túy khoảng gần 500 kg, trị giá 500 tỉ đồng. Trước đây, với loại ketamine này, thu giữ nhiều nhất là vài ký chứ không có chuyện cả nửa tấn như vậy".

Ảnh: Ng.Nga Xe Innova chở 500kg ma túy ketamine - tang vật vụ án

Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng cho biết ngày 10.5, qua các nghi vấn từ tin báo về việc các nghi phạm thuê hàn gia cố 6 trục ru-lô của 3 máy ép bao bì tại kho hàng ở H.Bình Chánh (TP.HCM), Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo Đội Kiểm soát ma túy Cục chia thành 5 tổ, chuẩn bị 3 phương án, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành trinh sát, bắt giữ các nghi phạm và tang vật trong ngày 11.5, trước khi hàng đã được tập kết chuẩn bị xuất khẩu.

Ng.Nga Xe Innova chở 500kg ma túy ketamine - tang vật vụ án còn được niêm phong trước sân Cơ quan phía Nam Bộ Công an sáng nay 12.5

Ng.Nga Trước sự chứng kiến của hai lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM và Cục Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy, xe chở tang vật được mở niêm phong

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 11.5, các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cùng Công an Q.Bình Tân, Công an H.Bình Chánh (Công an TP.HCM), Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Dương... đồng loạt tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại H.Bình Chánh, phát hiện 4 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu, chứa tổng số gần 500 kg ketamine trong xe ô tô Innova và 2 va ly vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt.

Jhu Minh Jyun, một trong 4 nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy bị bắt giữ

Thành công của chuyên án phối hợp điển hình

Ông Đinh Ngọc Thắng nhận định: “Đây là chuyên án thành công điển hình và tiêu biểu trong công tác phối hợp đeo bám kiên trì của lực lượng chức năng, trong và ngoài ngành công an, nhằm đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy về Việt Nam với số lượng lớn, tập kết để đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ".

Ảnh: Ng.Nga Ông Đinh Ngọc Thắng cho rằng, đây là vụ án về ma túy lớn nhất, tiêu biểu nhất và điển hình nhất về phối hợp ăn ý giữa các cơ quan phòng chống tội phạm ma túy

Lý giải về tính "điển hình, tiêu biểu", ông Thắng cho biết khi xây dựng chuyên án, các đội nghiệp vụ đã trải qua một quá trình đeo bám vất vả, theo sát việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào nội địa. Các lực lượng phối hợp cũng đã phân công công việc rất khoa học, đặc biệt khi các nghi phạm thường xuyên thay đổi kho hàng.

Ông Thắng cũng cho biết chuyên án phối hợp đã bảo đảm được tính bí mật từ đầu cho đến khi phá án thành công; đồng thời có sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hải quan, công an trong việc đánh giá chứng cứ tang vật, thông tin, hàng hóa, lộ trình... phá án.

Ông Thắng khẳng định: Đây là vụ án điển hình, tiêu biểu nhất, lớn nhất của sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP.HCM ”.

Ảnh: Ng.Nga Kiểm đếm số ma túy được đưa từ xe ra bỏ vào các xô nhựa tại sân Cơ quan phía Nam Bộ Công an

Cũng theo nhận định từ phía cơ quan chức năng, chuyên án phối hợp đã triệt phá được một đường dây ma túy "cao cấp", khan hiếm, do độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần so với ma túy khác.